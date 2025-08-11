Leó pápa részvéttáviratot küldött Estanislao Esteban Karlic bíboros halála miatt

Leó pápa „nagyrabecsüléssel emlékezik az önzetlen főpásztorra, aki hosszú éveken át hűséggel és teljes odaadással szolgálta Istent és Egyházát, miközben eljuttatta az evangélium fényét a társadalmi és a kulturális élet különböző területeire. Papként és püspökként szolgált Argentína córdobai és paranái érsekségeiben, és két egymást követő ciklusban az argentin püspöki konferencia elnöke volt. Ő fogadta Szent II. János Pál pápát az országban tett apostoli útja során. Számos helyi, országos és kontinentális lelkipásztori feladatot végzett, sok kezdeményezést indított, nagylelkűen állt az Egyház szolgálatában. Ezek között kiemelkedik a szerepe, melyet a Katolikus Egyház katekizmusa megújulásában vállalt”.

XIV. Leó hálát ad Istennek Karlic bíboros hitéért és az Egyház iránti mély szeretetéért, imádkozik lelke örök nyugalmáért, hogy Jézus Krisztus adja meg neki a múlhatatlan dicsőség koronáját, miközben őt a Rózsafüzér Királynője pártfogásába ajánlja, végül pedig minden gyászolónak szívből adja apostoli áldást, mint a feltámadt Urunkba vetett krisztusi remény jelét.

*

A horvát gyökerekkel rendelkező Estanislao Esteban Karlic 1926. február 7-én született Argentína Oliva városában. Horvát származású szülei az első világháború után vándoroltak ki Argentínába. Középiskolai tanulmányait a córdobai Montserrat kollégiumban végezte. Fiatalon az argentin Actio Catholica tagja volt. Miután egy éven át jogot tanult a córdobai egyetemen, 1947-ben belépett a városi szemináriumba, hogy pap legyen. 1948-ban Rómába küldték, hogy filozófiát és teológiát tanuljon a Pápai Gergely Egyetemen. 1954. december 8-án szentelték pappá Rómában.

1955 és 1963 között a córdobai szemináriumban tanított. 1965-ben teológiai doktorátust szerzett a Pápai Gergely Egyetemen Rómában. Papi szolgálatát a córdobai érsekségben látta el, és tanított a córdobai szemináriumban, a Buenos Aires-i teológiai karon, a córdobai katolikus egyetemen és más oktatási intézményekben is.

1977. június 6-án VI. Pál pápa Castro címzetes püspökévé és Córdoba segédpüspökévé nevezte ki. 1983. január 19-én Paraná koadjutor érseke és apostoli helytartója lett. Adolfo Tortolo érsek 1986. április 1-jén bekövetkezett halála után Paraná érsekévé nevezték ki.

1987-ben II. János Pál kinevezte A Katolikus Egyház katekizmusa szerkesztőbizottságának tagjává. 1996 és 2002 között az argentin püspöki konferencia elnöke volt. 2003. április 29-én – 77 éves korában – II. János Pál pápa elfogadta lemondását a paranái főegyházmegye vezetéséről.

Az argentin püspöki konferencia elnökeként végzett munkája során megmutatkozott mély teológiai felkészültsége és igazi lelkipásztori szellemisége, elkötelezetten hirdette az evangélium világosságát az emberi élet és a kultúra minden területén. Erről tanúskodik az a párbeszéd, amit 1996-ban kezdett meg az argentin társadalmi élet minden területének képviselőivel.

XVI. Benedek pápa a 2007. november 24-i konzisztóriumon bíborossá nevezte ki.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír