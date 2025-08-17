Leó pápa szavai a szegényekhez Albanóban: Isten legszebb teremtményei vagyunk, éljünk egységben!

Az alábbiakban a XIV. Leó pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Talán csak néhány szót.

Sokan közületek már hallottatok ma reggel a szentmisén, de az jutott eszembe, hogy mielőtt hozzákezdenénk az ebédnek, szeretném megosztani veletek azt a mindannyiunk számára oly jelentőségteljes gesztust, a kenyértörést, megtörjük együtt a kenyeret; ez az a mozdulat, amellyel Jézus Krisztus felismerhetővé válik övéi között; ez a szentmise, de a mise azt is jelenti, hogy mindannyian együtt vagyunk az asztal körül, és részesülünk azokból az adományokból, amelyeket az Úr nekünk adott.

Köszönöm mindenkinek az egyházmegyei karitászban és Őexcellenciájának ezt a fogadtatást, ezt a lehetőséget, hogy egy ilyen gyönyörű helyen osztozhatunk egymással, mely emlékeztet bennünket a természetnek, a teremtésnek a szépségére, de arra is, hogy a legszebb teremtmény az, aki Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett, vagyis mi mindannyian. Ebben az értelemben mindannyian Istennek a képét hordozzuk, és fontos mindig emlékeznünk arra, hogy Isten jelenlétét éppen egymásban találjuk meg. Ezért az is, hogy ma délután itt vagyunk, együtt ebédelünk, azt jelenti, hogy Istennel élünk, ebben a közösségben, ebben a testvériségben.

Nagyon köszönöm mindannyiatoknak, akik itt vagytok. És most kérjük az Úr áldását az ajándékokra, amelyeket kapunk, és mindazokra, akik dolgoztak azon, hogy elhozzák nekünk ezt az ebédet, az ajándékokat, amelyeket megosztunk – a Borgo Laudato si’ és sokan mások –, akik lehetővé teszik ezt a szép ünnepet.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Áldj meg, Uram, bennünket, és ezeket az ajándékokat, amelyeket a te gondviselésedből kapunk. Segíts, hogy mindig egységben éljünk szeretetedben, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Ámen.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír