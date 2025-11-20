Leó pápa Szent Ferenc sírjánál imádkozott Assisiben

„Nagy áldás, hogy ma itt lehetünk ezen a szent helyen. Közeledünk Szent Ferenc halálának 800. évfordulójához, ami lehetőséget ad nekünk, hogy felkészüljünk ennek a nagy, alázatos és szegény szentnek az ünneplésére, miközben a világ a remény jeleit keresi.” Ezek voltak XIV. Leó pápa első nyilvános szavai, amelyeket Assisiben, Szent Ferenc sírja előtt mondott, az umbriai városba tett látogatásának első állomásán. Assisiben ma, november 20-án találkozik az Olasz Püspöki Konferencia tagjaival, a 81. közgyűlés végén.

Megérkezés Assisibe

A Szentatya ma reggel helikopterrel érkezett a Poverello városába, 8 óra után szállt le a Migaghelli stadionnál. Onnan autóval indult a város központjába. Assisi a művészet, a történelem, kultúra, a vallásos áhítat földje, amely zarándokok millióinak célpontja, és amelyet az évszázadok során húsz pápa is meglátogatott. Ferenc pápa 2020-ban itt írta alá a Fratelli tutti kezdetű enciklikát.

Fogadtatás a bazilika alsó templomában

Leó pápa kevéssel fél 9 után felkereste Olaszország védőszentjének sírját. XIV. Leót a téren, a szakadó esőben és hidegben, néhány hívő várta, akik az „Éljen a pápa!” felkiáltással köszöntötték. A bazilika bejáratánál várakozott Marco Moroni, a Sacro Convento (Szent Ferenc-bazilika és kolostor) kusztosa, aki a többi szerzetessel együtt kísérte be Péter utódját a kriptába, amelyet egy fogadalmi olajlámpás világított meg. A lámpára egy verssor van vésve Dante Paradicsomából: „Non è che di suo lume un raggio” („Nem más, mint fényének egy sugara”). Ez a tiszteletadás Ferenc halálának 800. évfordulójához kapcsolódik, a jubileum alkalmából kiállítják a szent földi maradványait.



Ima a Poverello sírja előtt

Azon ősi kőfalak előtt, amelyek közvetlenül a bazilika főoltára alatt őrzik a szent testét, meghitt csend és elmélyült áhítat töltötte be a helyet. Majd néhány szó hangzott el, amelyet hangszórókon keresztül kint is hallani lehetett, hogy megerősítsék a remény üzenetét, amit ez a kicsiny, mégis nagy szent évszázadok óta továbbra is terjeszt az Egyházban és a világban.

Forrás: Vatican News

Fotó: Vatican Media

Hollósi Judit/Magyar Kurír