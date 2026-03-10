Leó pápa szomorúságát fejezte ki a közel-keleti háború áldozatai miatt

Leó pápa „mély szomorúságát” fejezte ki „a közelmúltbeli bombázások minden áldozata – számos ártatlan ember, köztük sok gyermek – és azok halála miatt, akik a segítségükre siettek, mint Pierre al-Raï atya” – szerepel a Szentszék közleményében.

Gyermeksegély-szervezetek, így az UNICEF és a Save the Children szerint a jelenlegi eszkaláció óta körülbelül háromszáz kiskorú halt meg.

Pierre al-Raï maronita pap március 9-én, hétfőn halt meg Kulajában (Klajá) egy bombatámadás következtében, mely a plébániájához közeli lakóházat érte, s melynek során az egyházközséghez tartozó egyik hívő megsérült. Amint arról Toufic Bou Merhi OFM a vatikáni médiának beszámolt: Pierre atya több fiatalemberrel együtt a sebesült férfi segítségére sietett, amikor egy másik bomba csapódott ugyanabba az épületbe. A második bombatalálat megsebesítette a plébánost, akit azonnal a közeli kórházba szállították, sajnos azonban belehalt sérüléseibe.

XIV. Leó „aggodalommal figyeli az eseményeket, és imádkozik, hogy a lehető leghamarabb megszűnjön minden ellenségeskedés a Közel-Keleten” – zárul a rövid vatikáni közlemény.

Forrás és fotó: Vatican News

Gátas Judit/Magyar Kurír