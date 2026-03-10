Leó pápa szomorúságát fejezte ki a közel-keleti háború áldozatai miatt

XIV. Leó pápa – 2026. március 10., kedd | 16:50
1

XIV. Leó imádkozik, hogy legyen vége minden ellenségeskedésnek a Közel-Keleten. Mély szomorúsággal emlékezik meg az ártatlan áldozatokról, akik a bombatámadások során haltak meg – köztük sok gyermekről és azokról, „akik a segítségükre siettek” – közölte a Szentszéki Sajtóközpont március 9-én este.

Leó pápa „mély szomorúságát” fejezte ki „a közelmúltbeli bombázások minden áldozata – számos ártatlan ember, köztük sok gyermek – és azok halála miatt, akik a segítségükre siettek, mint Pierre al-Raï atya” – szerepel a Szentszék közleményében.

Gyermeksegély-szervezetek, így az UNICEF és a Save the Children szerint a jelenlegi eszkaláció óta körülbelül háromszáz kiskorú halt meg.

Pierre al-Raï maronita pap március 9-én, hétfőn halt meg Kulajában (Klajá) egy bombatámadás következtében, mely a plébániájához közeli lakóházat érte, s melynek során az egyházközséghez tartozó egyik hívő megsérült. Amint arról Toufic Bou Merhi OFM a vatikáni médiának beszámolt: Pierre atya több fiatalemberrel együtt a sebesült férfi segítségére sietett, amikor egy másik bomba csapódott ugyanabba az épületbe. A második bombatalálat megsebesítette a plébánost, akit azonnal a közeli kórházba szállították, sajnos azonban belehalt sérüléseibe.

XIV. Leó „aggodalommal figyeli az eseményeket, és imádkozik, hogy a lehető leghamarabb megszűnjön minden ellenségeskedés a Közel-Keleten” – zárul a rövid vatikáni közlemény.

Forrás és fotó: Vatican News

Gátas Judit/Magyar Kurír

#Ázsia és Közel-Kelet #háború #imádság #szolidaritás #XIV. Leó pápa

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató