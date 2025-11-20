Leó pápa a Vatikán segítségével kiszabadított ukrán gyerekekkel találkozik

A gyerekek Rómába érkezése kapcsolódik az ENSZ november 20-i gyermekjogi világnapjához.

A hét tizenéves gyermek sorsát a 2022 februárja óta tartó orosz–ukrán háború alakította: közülük egyeseket elhurcoltak Oroszországba, mások a frontvonalak változása miatt kerültek oroszok által megszállt területen árvaházba.

Ukrajna római nagykövetségén számoltak be a velük történtekről, kiemelve, hogy hazatérésük a Szentszék közvetítésével történt meg. XIV. Leó pápa november 21-én, pénteken fogadja őket a Vatikánban.

Ferenc pápa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utolsó, 2024. októberi vatikáni megbeszélésén hozták nyilvánosságra, hogy a Szentszék közvetített az Oroszországba hurcolt gyermekek hazatérése érdekében, továbbá a pápai állam közreműködött a háborús felek közötti fogolycserék létrejöttében is.

A közvetítői munkát Matteo Zuppi bíboros, az Olasz Püspöki Konferencia (CEI) elnöke vezette, akit Ferenc pápa 2023 májusában békeközvetítőnek nevezett ki.

XIV. Leó pápává választását követően, idén május 13-án az ukrán elnök telefonon beszélt az egyházfővel, és köszönetet mondott az oroszok által elfoglalt területekről elhurcolt gyerekek hazatérésében nyújtott segítségért. Zelenszkij mintegy húszezerre tette az Oroszországba vitt kiskorúak számát.

A római kormánypalotában ugyanerről tartottak konferenciát november 19-én, szerdán, a találkozón Viktor Jelenszkij, az ukrán Állami Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadság Szolgálat vezetője kijelentette, hogy mostanáig ezer gyermek tudott hazatérni a Vatikán segítségével.

Forrás: MTI

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír