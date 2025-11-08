Lerakták a győri Prohászka-iskola és óvoda multifunkcionális sportcsarnokának alapkövét

Az oktatási intézmény modernizálása és felújítása 2020 óta tart, a sportcsarnok építésével várhatóan a jövő év végére zárul az összességében 10 milliárd forintot meghaladó fejlesztés.

„Nem mindennapi megtiszteltetés és lehetőség egy intézményvezető számára, hogy néhány héten belül két ilyen fontos eseményen is részt vehet. Bizonyára jónéhányan emlékszünk a Prohászka megújult épületeinek ünnepélyes megáldására. Egy hónappal később pedig ismét együtt lehetünk az új tornacsarnok alapkőletételénél, ahol az óvodától gimnazistáig mindenki elfér, legalábbis a jelenlegi létszámunk alapján, amely közel 900 fő” – köszöntötte az egybegyűlteken Pezenhofferné Molnár Edina, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője, hozzátéve, hogy a csarnok iskolai és egyházmegyei rendezvények lebonyolítására is alkalmat biztosít majd.

Az építkezést előkészítő munkálatok nehézségét és az innovációt emelte ki beszédében Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Egy olyan városban, ahol nagyszerű a tudomány, az ipar fejlesztése, kiemelkedik a sport, szükség van kiművelt, képzett és a települést szerető fiatalokra, gyermekekre. Ezt a képzést nyújtja a katolikus nevelés, ahol mindezt megkapják, és ha elkészül a sportcsarnok, bizonyára a sportutánpótlása is biztosítva lesz Győrnek – fogalmazott az államtitkár.

„Látjuk napjainkban, hogy az ember a testéről gondoskodik, építi, de a szellemét kevésbé. Ezért kell a testünket is és a lelkünket is építeni. Ezzel a vággyal a szívünkben tesszük le a tornacsarnok alapkövét, benne egy tégellyel, amelybe üzeneteket helyeztünk el az utókornak” – fogalmazott a főpásztor.

„A munka, amit ma elkezdtünk, szítsa fel bátorságunkat és bizalmunkat a Gondviselő Isten iránt. A zsoltárból tudjuk, hogyha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak, akik azt építik. Ezért a Gondviselő Isten segítségében bízva kezdjük el ezt a hatalmas munkát. Az építkezés nyomán szem előtt akarjuk tartani, hogy Isten munkatársai vagyunk, amikor az ő gyermekeinek javára dolgozunk. Kérjük Isten angyalait, hogy vezessék és védjék az itt dolgozókat, hogy baleset és minden baj nélkül végezhessék munkájukat” – mondta Veres András, majd megáldotta a tornacsarnok alapkövét.

Ezután Hencz Márton püspöki titkár Szent Pál apostol Korintusiaknak írt első leveléből olvasott fel. „A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne. Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! A versenyzők valamennyien megtartóztató életet élnek, minden tekintetben. Ők hervadó koszorúért, mi pedig hervadhatatlanért.” (1Kor 9.22–25)

A jelenlévők közös imádsága után helyezték el az üzeneteket tartalmazó időkapszulát az alapkőbe.

A multifunkcionális sportcsarnokot alapvetően négyféle használatra tervezték: mindennapos iskolai testnevelés; sportesemény lebonyolítása; iskolai rendezvény lebonyolítása; erőnléti edzőterem.

Építési területe Győr belvárosának keleti szélén, a Móricz Zsigmond rakpart, Tarcsay Vilmos utca, Türr István utca és Kiss János utca által határolt tömbben helyezkedik el az 5764 négyzetméter alapterületű telken.

A hárommilliárd forintból megvalósuló sportcsarnok várhatóan a jövő év végére készül el. A tornacsarnok felépítése „C” típusú tornaterem, amely 3 db normál méretű kosárlabdapályára is felosztható – ezek önállóan is használhatók lesznek. A küzdőtér alkalmas lesz kosárlabdaversenyek megrendezésére, és 300–400 fős mobillelátóval rendelkezik. 3 db tanári/játékvezetői és 6 db 16 fős öltöző mellett helyet kap egy orvosi szoba, szertárak és raktárak, valamint kialakításra kerül az erőnléti edzőterem.

A tornacsarnok földszintjén a parkolóterület az ütemek között megkívánt szétosztott elrendezés miatt nem tölti fel a teljes alaprajzi területet, így ezen a szinten a tágas lobby mellett a csoportos, tanári és játékvezetői öltözők és üzemeltetési területek kaptak helyet. Az első emeleten elhelyezett küzdőtérbe három önálló lépcsőház vezet a földszintről, így az öltözőből testnevelés órák alkalmával közvetlenül az osztott terű sportpályákhoz érkezünk.

A tornacsarnok első emeletén a küzdőtér és az ehhez kapcsolódó kiszolgáló terek találhatóak (szertárak, lobby, közösségi vizesblokk). A terem alkalmas három szabványos, elválasztott kosárlabda pálya (mindennapos iskolai testnevelés), kosárlabda centerpálya kihúzható lelátóval (bajnokságok) és lelátó nélkül kézlabda pálya elhelyezésére. Iskolai rendezvény esetén maximum 1000 fő befogadóképességű a terem, előkészítve színpadtechnikának és mobil színpadok kialakításának, külön raktár a padló védőburkolat és mobil eszközök számára. A kivitelezés befejezésének tervezett határideje: 2026. december 31.

