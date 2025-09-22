Letették a Boldog Brenner János tiszteletére épülő templom alapkövét Zsidán

Brenner Jánost, a fiatal káplánt 1957. december 14-ről 15-re virradóra ölték meg Zsidán (a falu ma Szentgotthárd városhoz tartozik). Éjfél körül egy tizenhét éves fiatalember zörgetett be a plébániára azzal a kéréssel, hogy súlyos beteg nagybátyját kellene ellátni a szentségekkel. Brenner János átment a templomba, nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével a dombon keresztül vezető koromsötét gyalogúton elindult Zsida felé. Útközben többször megtámadták, de sikerült elfutnia. Végül a feltételezett beteg háza közelében kapták el. Ez is azt bizonyítja, gyilkosai tudták: komolyan veszi hivatását. Ezért várták a megadott címen. És ott, nyakában az Oltáriszentséggel, harminckét késszúrással megölték.

A szeptember 21-én, vasárnap tartott alapkőletétel alkalmából bemutatott szentmisében Székely János püspök az evangélium kapcsán, amelyben a magát ügyesen feltaláló hűtlen intézőt dicsérte Jézus, kiemelte: életünk ideje rövid, amíg lehetőség van rá, tegyük a jót.

Tanuljuk meg a szeretet dallamát, úgy, ahogy Boldog Brenner János tette: nem fél szívvel élte az életét, hanem egészen odaadta azt.

Felidézve azt a rettentes éjszakát, amikor János atyát megölték, a főpásztor úgy fogalmazott: Brenner János megölésének éjszakája nem a sötétség győzelmét jelentette.

Ezen az éjszakán felragyogott a húsvét fénye: a győztes báránynak a fénye, akit megöltek, de él. Az az út, ahol misézni szokott menni, a vértanúság útja lett, Brenner János életáldozatának és győzelmének útja.

Székely János elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt a Szombathelyi Egyházmegye megvásárolta azt a házat, amelynek udvarán János atya holttestét megtalálták, valamint mellette egy kisebb telket. Itt épül fel az új templom.

A tervek szerint a régi épületből néhány részt, padlózatot, falakat vagy azt a pajtaajtót, amelyen János atya boncolását végezte az orvos, megtartják.

A rábakethelyi templomtól induló vértanúság útját elvezetik az új templomig, hogy zarándokok végigjárják valóban azt az utat, amelyet János atya is megtett.

A Jó Pásztor-kápolna továbbra is fontos állomása marad a vértanúság útjának, amelyen a zarándokok papi hivatásokért, a magyar családokért, ifjúságért ajánlhatják fel imáikat.

Az új templom ápolni fogja Brenner János atya emlékét, fogadja majd az ideérkező zarándokokat.

Sugározza ez a templom Isten fényét, a szeretet erejét, azt a tüzet, amelyről János atya sokszor beszélt, és amit a neve is üzen (a Brenner jelentése ’égő, lángoló, égető’ – a szerk.): amely győz a sötétség felett, erősebb, mint a gyűlölet, az erőszak és a halál – fogalmazott a megyéspüspök.

Ez a templom sugározza János atya mosolyát! Legyen ez a templom az Eucharisztia tiszteletének helye, hiszen János atya a magyar Tarzíciusz, ezért áldozta életét!

Legyen ez a templom ifjúsági zarándoklatok célpontja, ahol a fiatalok szembesülnek ezzel a csillogó tekintetű pappal, és ráébrednek, hogy én is arra születtem, hogy szeressek, hogy legyen az életemben tűz, legyenek eszményeim!

Hirdesse ez a templom a kereszthordozás erejét és a példaadás fontosságát, a szelídség erejét. Hirdesse a végsőkig való odaadást, a Krisztus testét halálig védő szeretetet! – zárta szentbeszédét Székely János.

