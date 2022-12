Lezárult az „Adni öröm!” akció – Csaknem 20 ezer családnak segítettek az adakozók

Az „Adni öröm!” karácsonyi élelmiszer-adománygyűjtő akcióban az adakozó emberek névtelen jótevői egy másik családnak, amelynek tagjait nem ismerik. Azért, hogy az ajándékozás élménye meghittebbé váljon, idén az ajándék mellé személyes üzeneteiket is eljuttathatták az adományozók a rászoruló családoknak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország immár több mint negyedszázada szervezi meg karácsony előtti akcióját, az idei volt a 26. ilyen alkalom.

„A gyűjtésre kijelölt üzletekbe háromezer önkéntesünk települt ki december 15. és 20. között, arra buzdítva a vásárlókat, hogy aki teheti, ajándékozzon tartós élelmiszert a rászoruló embereknek. Ebben az esztendőben is több tízezren tették ezt meg, aminek köszönhetően 143 tonna tartósélelmiszer-adomány gyűlt össze. A jótékonysági kezdeményezés sikeréhez a SPAR és az INTERSPAR üzletek, valamint a SPAR Online vásárlói több mint 7,3 millió forint felajánlással járultak hozzá a személyesen vagy online megvásárolt adománykártyákon keresztül. A felajánlott tartós élelmiszerek és a befolyt pénzösszeg segítségével idén 19 500 ajándékcsomagot állítottak össze munkatársaink, s juttatják el azokat még az ünnepek előtt a leginkább rászoruló családoknak” – mondta Romhányi Tamás, az MMSZ kommunikációs vezetője.

A SPAR Magyarország felkérésére készült idei kutatás szerint a 18–65 éves lakosság 78 százaléka legalább egyszer már adakozott valamikor, minden harmadik megkérdezett pedig rendszeresen adományoz. A válaszadók leggyakrabban az ünnepi időszakokban jótékonykodnak és ezt legnagyobb arányban személyes módon szeretik megtenni: az üzletekben kihelyezett adománygyűjtő perselyekbe dobva, közvetlenül átadva a rászorulóknak, üzletekben termék átadásával, illetve személyesen az adománygyűjtő szervezetekhez fordulva.

„Ezért is fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat több ezer önkéntese települ ki a SPAR és INTERSPAR üzleteinkbe, hozzájárulva a sikeres gyűjtéshez. A kutatás szerint az adományozók 43 százaléka mondta, hogy szinte látják maguk előtt azt, akinek segítenek, tehát érzelmileg is megérinti őket az adományozás. Vállalatunk éppen ezért idén azt is lehetővé tette, hogy a vásárlók a felajánlott élelmiszer mellé személyesen üzenjenek a megajándékozottaknak. Ezt az üzenetet online, vagy Budapesten, a Batthyány téri áruházunkban a személyes adományozáskor egy óriási képeslapra felírva küldhették el” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Az élelmiszercsomagokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által támogatott rászoruló családok, egyedül maradt idősek, fogyatékkal, vagy nehéz körülmények között élő emberek kapják. Az adományt előzetesen összeállított címlista alapján viszik házhoz a karitatív szervezet munkatársai, a hajléktalan emberek pedig a nappali melegedőkben vehetik át a számukra összeállított csomagot.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír