Lezárult az idei országos görögkatolikus hittan- és liturgikusének-verseny

Hazai – 2026. március 24., kedd | 9:36
Idén is egyszerre rendezték meg a Görögkatolikus Metropólia szervezésében az országos hittan és a liturgikusének-verseny döntőjét Máriapócson. Március 20-án mintegy 350 gyermek és kísérője gyűlt össze a nemzeti kegyhelyen.

A Máriapócsra érkező gyerekek sikerrel vették az egyházmegyei fordulót, így jutottak be a mindent eldöntő találkozóra.

A harmadik imaórával vette kezdetét az országos verseny. A résztvevők a Szentlélek segítségét kérték, hogy a diákok, a szervezők és a zsűri tagjai számára egyaránt áldott és eredményes legyen a nap.

A rövid megnyitó ünnepségen jelen volt Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, valamint Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök is.

Köszöntőjében Kocsis Fülöp örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan összegyűltek a hittan- és liturgikusének-verseny döntőjén.

A főpásztor háláját fejezte ki a gyerekek, tanárok és felkészítők kitartó munkájáért, hangsúlyozva, hogy már a részvétel is nagy eredmény.

A teremtésvédelem jegyében

Az általános iskolai hittanverseny témája a teremtés és a teremtésvédelem volt, vagyis hogy hogyan vigyázzunk a világra, amelyet Isten ajándékba adott az embernek. 

A verseny címe – Laudato si’ (Áldott légy) – Ferenc pápa 2015-ben kiadott enciklikájára emlékeztetett, hiszen ez a körlevél arra hívja fel a figyelmet arra, hogy óvjuk a Földet, közös otthonunkat, és törődjünk egymással, különösen a szegényekkel. A cím Assisi Szent Ferenc Naphimnuszából származik, amely dicséri Istent a teremtett világért.

A verseny során Szent Ferenc életével és példájával is foglalkoztak. Emellett a gyerekek a feladatoknak köszönhetően megismerhették Boldog Orosz Péter Pál görögkatolikus vértanú életét, aki a keresztény szeretet és hit példája.

A részletes versenyeredmények, a győztesek neve és további fotók ITT találhatóak.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír

