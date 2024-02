Lezárult a házasság hete Nyíregyházán

A rendezvénysorozatot február 5-én Palánki Ferenc megyéspüspök nyitott meg a nyíregyházi Krúdy Art Moziban, amelyen több mint negyven házaspár vett részt. Az est házigazdája Nagy Csaba egyházmegyei családreferens volt.

A kedd esti előadáson Leonard Cohen kanadai költő, író, énekestől vett idézetről hallhattak a házaspárok: „Mindenen van egy repedés. És ott jön be a fény.” Sérülünk, fáj, de utána gyógyulásunk jele a képződött heg, éppen úgy, mint a japán kincugi esetében: az eltört porcelándarabokat arannyal olvasztják össze, és ettől az edények csak még szebbek és még egyedibbek lesznek, mesterük számára pedig a legbecsesebb darabok. Így van ez a házassággal is: szánjunk időt, erőt és „aranyat” a megjavításra, és akkor számunkra is a legértékesebb lesz. Az előadás után a házaspárok a Hotel Pagony éttermébe mentek, ahol szépen megterített asztalok, élő zene, pezsgő és ízletes vacsora várta őket, meg persze a menükártyákon található feladatok.

Szerda este a Szent Imre-kápolnában több mint száz mécses fényénél gyönyörű szentségimádáson adtak hálát házasságukért a párok, és áldásban is részesültek. A háromnapos programot a csoportképek elkészítésével és közös tortázással zárták. Visszajelzéseikben a résztvevő házaspárok, valamint a több mint harminc gyermek felügyeletét és a háttér munkálatokat ellátó Szent Imre Bébiszitter Osztag tagjai is írtak arról, hogy mit adott számukra ez a három este:

„A legfontosabb gondolat, ami megfogott, és amit haza is hoztam magammal, hogy meg kell újulni a házasságban. Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk magunkat belefásulni a mindennapos tennivalókba, melyekről azt gondoljuk, hogy ezek a legfontosabbak. Nyilván legyen rendezett az életünk, a környezetünk, de ne az erre való törekvés irányítson, amiben megfeledkezünk a legfontosabbról, egymásról. Ez a három este arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon fontos az egymás iránt érzett szeretetet, szerelmet időről-időre újra felszítani. Ezen a három estén arra is rájöttem, hogy nem kell nagy dolgokban gondolkodni a megújuláshoz. Ahhoz, hogy újra és újra észrevegyük a másikat, elég csak két perc, hogy egymás szemébe nézzünk szótlanul, elég egy jó film, amiről aztán napokig beszélünk, elég csak meghallgatni egy szép dalt, és önfeledten figyelni a szövegére. Elég csak csendben ülni és figyelni a másikat, és hagyni, hogy feltörjenek az érzelmek.”

Szöveg: Nagy Csaba egyházmegyei családreferens és munkatársai

Fotó: Sárközi Tamás 12. c. osztályos tanuló / Szent Imre Gimnázium

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Február 11-én, vasárnap délután 15 órakor Nagy Csaba plébániai kormányzó, egyházmegyei családreferens közös imádságra hívta a házaspárokat, családokat és a házasságra készülő jegyespárokat a Nyíregyháza-Sóstón található Házaspárok útján.

Nagy Csaba köszöntő gondolataiban kérte a jelenlévőket, hogy elmélkedjenek az állomások egy-egy üzenetén, csodálkozzanak rá a férfi és a nő házasságára épülő családi élet titkaira. Az állomások megállítanak bennünket, hogy elgondolkodjunk a házasság és a család nagy ajándékán, és imádságra szólítanak a szeretetben és az elköteleződésben való megújulásért.

A Házaspárok útja erősíti a holtomiglan, holtodiglan, szeretetben megélt, tudatosan ápolt kapcsolatokat, a gyermekek helyes nevelését és a boldog családi életet. A jegyesek és párkapcsolatban élők számára utat mutat a szentségi kötelék felé és a gondokkal küzdő párok házasságának rendezésére.

Az út során a jelenlévők hálát adtak a mennyei Atyának az együtt töltött évekért, egymás szeretetéért, a közös otthonaikért, a hűségért, az irgalmas lelkületért, az együtt öregedésért, a kitartásért, és megköszönték gyermekeiket, barátaikat, közösségeiket.

Vasárnap este Palánki Ferenc megyéspüspök megáldotta a 2024-ben jubiláló házaspárokat a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban bemutatott, 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisén. Az eseményről hamarosan bővebb beszámolót és videós tudósítást teszünk közzé.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír