Lisieux-i Szent Teréz-imakilenced indul Európa és a világ békéjéért, megtéréséért

Az imakilencedhez csatlakozók mélyebben megismerhetik Kis Szent Teréz életét és életszentségét, akit 1925 óta a missziók egyetemes védőszentjeként is tisztelünk. Noha életében ő maga soha nem volt misszióban, szívében, rejtett módon mégis misszionáriussá vált. Szeretettel és türelemmel viselte a testi és lelki megpróbáltatásokat – a tüdőbajból származó fizikai fájdalmakat, édesapja betegségét és halálát, valamint elöljárói szigorúságát – és örömmel felajánlotta mindezt az Egyház javára és a hitetlenek megtéréséért.

A szentéletű karmelita szerzetes, a „kis utak” védőszentje segítségével a kilenced mindenkinek a saját „kis útja” lehet. „Ez az út a kicsi gyermek ráhagyatkozása, aki félelem nélkül alszik el Atyjának karjaiban” – fogalmazott a Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz nővér. Ezen a „kis úton” az életszentség nem valami elérhetetlen cél, hanem az Isten által számunkra kijelölt küldetés felismerése és saját életünkben való megvalósítása. Ezt az utat járva az önfeláldozás, a hétköznapi apró jótettek és az imádságok által közelebb kerülhetünk Istenhez és felebarátainkhoz. Kis Szent Teréz megtalálta a maga kis útját az Isten iránti bizalomban, ráhagyatkozásban, az alázatban és a szeretetben. Így írt erről: „A felvonó, amelynek egészen az Égig kell emelnie engem, a te karjaid, ó Jézus! Ehhez nem szükséges nagyobbodnom, ellenkezőleg, az kell, hogy kicsi maradjak s hogy egyre inkább azzá legyek.” „A mi Urunk nem a tetteink nagyságát, nem is a bonyolultságukat nézi, hanem azt a szeretetet, amivel tettük őket.”

Lisieux-i Kis Szent Teréz közbenjárását különösen is kérhetjük a lehetetlennek és reménytelennek tűnő élethelyzetekben. Hiszen ő maga mondta, hogy a mennyországban is ugyanazt fogja folytatni, mint amit életében tett: szeretni és megszerettetni Jézust, valamint nagy vágya volt, hogy rózsaesőt hullatva jót tegyen a földön. S a rengeteg imameghallgatás és csoda – amit a tanúságtevők az ő közbenjárására tapasztaltak – ma is azt mutatja, Isten meghallgatta ezt a kérését is.

Földi életében ő maga is megtapasztalta az ima erejét, amikor gyermekként Pranziniért, egy halálra ítélt gyilkos megtéréséért imádkozott. Sokáig úgy tűnt, imái eredménytelenek, ám közvetlenül a kivégzése előtt Pranzini hirtelen a pap kezében lévő feszülethez nyúlt és megcsókolta azt. Jézus meghallgatta Teréz imáit, így érte el a csodát: a halálra ítélt megtért. Teréz úgy gondolta, hitt abban, hogy ezt minden keresztény megteheti, azaz imáival kiesdhet egy-egy csodát.

Ezzel a hittel végez 2022 óta minden évben közös imakilencedet Európa és a világ békéjéért az egymással lelki rokonságban álló két imaközösség. Az első évben az európai egység alapító atyja, a francia kereszténydemokrata politikus, Robert Schuman közbenjárását kérték a kilencedben, majd a 2023-as Mindszenty-nagykilencedben a tiszteletreméltó bíboros életútját ismerhették meg mélyebben, és kérhették közbenjárását a résztvevők, a múlt esztendőben pedig a Boldog Batthyány-Strattmann László-nagykilencedben a szent életű orvos életútjáról és erényeiről elmélkedtek.

Az imakezdeményezések különlegessége volt, hogy – mivel online térben szerveződtek az alkalmak – határokon átívelő módon összefogta a világon élő magyar testvéreket. A résztvevők így többek között Bécsből és Kanadából is be tudtak kapcsolódni a békéért mondott novénába. Az imaalkalmakat Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektora kísérte és kíséri idén is.

A hagyomány tovább folytatódik, hogy a két imacsoport és a csatlakozók a jubileumi szentévben különösen is erősödjenek a ráhagyatkozásban és a reményben. A 2025-ös közös nagykilenced február 1-től október 1-ig tart majd, és havonta hívja közösségbe az Európa és a világ békéjéért imádkozni vágyó testvéreket (Lisieux-i) Kis Szent Teréz lelki közelségébe, hogy egyre mélyebben megismerhessék őt és életszentségének momentumait, növekedve ezáltal az Isten iránti bizalomban és hűségben.

A Robert Schuman Imakör által szervezett Lisieux-i Kis Szent Teréz-nagykilencedre a robertschumanimakor@gmail.com e-mail-címen lehet jelentkezni. Lehetőség lesz online módon havonta a közös imában való részvételre (időtartam kb. 40 perc), de igény esetén a kilenced egyes imaegységei önállóan is végezhetők.

Forrás: Taczman Andrea és Bágya Rita, a Robert Schuman Imakör vezetői

Fotó: Magyar Kurír, romkat.ro

