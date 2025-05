Lourdes az imádság, a megtérés és a bűnbánat szentélye – Megnyílt a Nemzetközi Katonai Zarándoklat

A tábori püspök a Lourdes-i Jelenések Barlangjánál bemutatott magyar nyelvű szentmisén homíliájában emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa a „Remény zarándokai” mottóval meghirdetett szentéve konkrét cselekvésre ösztönöz. „A remény arról is szól, hogy felcsillantsuk a másik emberben azt a lehetőséget, hogy ő is a remény embere legyen” – fogalmazott. Mint mondta, az irgalom és a bűnbánat keresése nem öncélú, hanem az egymás iránti felelősségvállalás útja.

Berta Tibor felidézte XVI. Benedek pápa 2008-as lourdes-i látogatását is, amikor az egyházfő „a reménység asszonyához, a reménység csillagához” zarándokolt: a Boldogságos Szűz Máriához, aki a tizennégy éves Bernadette Soubirousnak (Szent Bernadett) megjelent a Pireneusok előhegységénél található település barlangjánál 1858-ban. „A Názáreti Leány itt szólította meg a lourdes-i kislányt. A Szűzanya bűnbánatot és imát kért tőle, ugyanakkor a megtérés üzenetét bízta ránk” – mondta a püspök, hozzátéve, hogy Lourdes ma is az imádság, a megtérés és a bűnbánat helyszíne. „A zarándoklat lényege, hogy találkozzunk Jézus Krisztussal” – jelentette ki.

A katonai ordinariátus vezetője arra is buzdította a jelenlévőket, hogy „úgy forduljanak egymás felé, azon a nyelven szólva, amelyet a másik megért”, és úgy mutassanak példát, hogy abból mások is reményt tudjanak meríteni. A kegyhely szimbólumairól szólva kiemelte: a gyertya, amelyet Szent Bernadett a jelenések negyedik napjától mindig magával vitt, a világosság jele. „Legyünk mi is világítótornyok: olyan személyek, akik utat mutatnak, és akiket lehet követni” – hangsúlyozta.

A közös imádságot követően a magyar delegáció tagjai gyertyát gyújtottak a Magyar Honvédség katonáiért. „Lourdes, ahova ebben az évben több mint negyven nemzet katonája zarándokolt el, meg tudja mutatni, mit jelent valóban együtt szolgálni” – fogalmazott Berta Tibor, mielőtt meggyújtották volna a nemzeti szalaggal díszített gyertyát.

A 65. Nemzetközi Katonai Zarándoklatot Antoine de Romanet, a francia fegyveres erők tábori püspöke nyitotta meg a huszonötezer fő befogadására alkalmas X. Szent Piusz földalatti bazilikában tartott késő esti, szentmisével egybekötött ünnepségen. A nagyszabású katonai-egyházi rendezvényen számos ország tábori püspöke, valamint a részt vevő nemzetek katonadelegációi voltak jelen. A magyar zarándoklat zenei szolgálatát az MH Budapest Helyőrségi Zenekar biztosította a megnyitón.

A HM Katolikus Tábori Püspökség szervezésében több mint kétszáz magyar zarándok – köztük hivatásos, szerződéses katonák, honvéd tisztjelölt és kadét résztvevők – érkezett Lourdes-ba. A zarándoklat idején a katonák szentmiséken vesznek részt, Szücs Péter ezredes, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnokának vezetésével menetalakzatban járják végig a várost, keresztutat végeznek, katonai tiszteletadással fogadják az elöljárót a Rózsafüzér Bazilika mellett, fellépnek a nemzetközi katonazenekari fesztiválon és az impozáns gyertyás körmeneten is.

A rendezvényen részt vesz Barthel-Rúzsa Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkára, Mihócza Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének területvédelmi helyettese és Mudra József ezredes, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka is.

Szöveg: Katolikus Tábori Püspökség/Navarrai Mészáros Márton

Fotó: Katolikus Tábori Püspökség/Kormány Gábor

Magyar Kurír