Lucsok Miklós munkácsi püspök: Éljünk a jelenben, és imádkozzunk állhatatosan a békéért!

A nemzeti imanap alkalmából bemutatott szentmise elején a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye ordináriusa arról szólt, hogy már négy éve állhatatosan imádkoznak a békéért országunkban. Nehéz elhinni, hogy immár az ötödik év vette kezdetét, miközben a 2022. február 24-i események emléke ma is élénken él a szívünkben. Az Úr erejében bízva állunk helyt, teljesítve egyik legfontosabb kötelességünket: kitartóan imádkozunk. Ez a nap egész népünk imádságra való összpontosításának napja.

Lucsok Miklós püspökkel koncelebráltak a munkácsi plébánia káplánjai: Holotyuk Jurij és Hortobágyi Arnold OSB.

Szentbeszédében a püspök felhívta a jelenlévők figyelmét az evangéliumban elhangzott szavakra: „Jézus arra ad útmutatást tanítványainak, hogy amikor imádkoznak, ne szaporítsák a szót. Mennyei Atyánk tudja, mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk tőle. Ez egy igen fontos üzenet számunkra.”

Hangsúlyozta, hogy nem kell különleges imákat keresnünk ahhoz, hogy Isten meghallgasson bennünket:

Ő tudja, mire van szükséged… és minden pillanatban ajándékainak teljességét adja nekünk.”

„Imádságra egyetlen egyszerű okból van szükségünk: hogy szívünk megnyíljon Isten áldására” – hangsúlyozta a püspök. Arra biztatta a híveket, éljenek úgy, hogy mások is feltegyék a kérdést: vajon honnan ered az a béke, amely szívükben lakozik.

Változtatni csak saját magunkon tudunk, és ezzel mutathatunk példát másoknak. „Ezt a világot nem változtathatjuk meg. Másokat sem tudunk megváltoztatni. Csak saját magunkat” – tette hozzá.

Amikor a békéért imádkozunk, ne essünk abba a hibába, hogy majd csak „valamikor később” fogunk úgy élni, ha eljön a béke. Hiszen Isten megáld minket, hogy áldás lehessünk mások számára.

„Szentlélek, kérünk téged, taníts meg minket befogadni minden áldást, és add, hogy az áldás emberei legyünk” – zárta beszédét Lucsok P. Miklós OP püspök.

A szentmise után rövid szentségimádás következett, amelynek során imádkoztak a papságért, Ukrajnáért, a hatóságokért, a védelmezőkért, a rászorulókért és betegekért, a dolgozókért és az ellenség megtéréséért. Különleges hangsúlyt kapott az imádság a szabadság ajándékáért.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír