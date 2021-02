Egy különleges életút – Luigi Bolla misszionáriusra emlékezik a szalézi rend

Luigi (Luis) Bolla mélyen vallásos, keresztény családban született 1932. augusztus 11-én az észak-olaszországi Veneto tartományban, a Vicenza megyében található Schióban.

Hétéves korában kezdett eljárni a szalézi oratóriumba, majd tizenkét évesen az oratórium kápolnájában egy hangot hallott, amely így szólt hozzá:

Misszionárius leszel a dzsungelben, bennszülöttek között, és át fogod adni nekik az én Igémet. Sokat mész majd, leginkább gyalog.”

Bolla a második világháború után lépett be a szalézi noviciátusba. Első szerzetesi fogadalmát 1949. augusztus 16-án tette le. Tanulmányait a Mogliano Venetó-i szalézi főiskolán kezdte, a filozófiai tanfolyamot velencei szakmai gyakorlat követte.

Huszonegy éves volt, amikor 1953-ban elhagyta Genova kikötőjét, hogy a szalézi misszionáriusok csoportjával Ecuadorba utazzon. Teológiai tanulmányait is itt fejezte be, 1959. október 28-án szentelték pappá. Luigi Bolla arra kérte az Urat, hogy megtanulhassa az őslakos nyelveket. Arra vágyott ugyanis, hogy eljutva az őslakos népek életének legtávolabbi helyszíneire, az Úr eszközeként elvihesse az ott élőknek Isten kegyelmének ajándékát, hogy ők is megmenthessék a lelküket. Rövid idő alatt megtanult spanyolul és shuár nyelven is. Először Macasban, majd Taishban tevékenykedett, nem messze a perui határtól.

De az Úr hívása más volt. Azt akarta, hogy életét az achuár népnek szentelje. Mivel a legtöbb achuár Peruban élt, 1984 februárjában véglegesen átkérte magát ebbe a tartományba, hogy a yurimaguasi apostoli vikariátusban szolgáljon. Elöljáróinak elmondta, hogy nem „hódítóként” akar misszióba menni, hanem tisztelni és védeni akarja az őslakosok földjeit, úgy szeretne élni, mint ők, megőrizve papi és vallási identitását, és teljes mértékben bízva a Gondviselésben, anélkül hogy bármit is kérne a tartományától.

Harminc évet töltött Ecuadorban és ugyanennyit időt Peruban. Mindenféle veszély és nehézség ellenére sem veszítette el soha Istenbe vetett hitét, és töretlenül folytatta az achuárok szokásainak, néprajzának és kultúrájának tanulmányozását. 1973-ban súlyosan megbetegedett maláriában, de egy osztrák misszionárius ápoló gondozásának köszönhetően sikerült kigyógyulnia a betegségből. 1984-ben a déli achuárok közé költözött Peruba.

Nem könnyű ezen a távoli területen élni támogató struktúrák nélkül, de az a boldogság, hogy együtt élhetek ezzel a néppel, megosztva életüket és történelmüket, segít a számtalan nehézség leküzdésében”

– mondta.

A távolság és a rendtársak hiánya miatt a magány és az elszigeteltség évei voltak ezek. Szalézi és papi identitását ezzel együtt sosem veszítette el, miközben teljes mértékben azonosulni tudott az achuár emberekkel.

Később Wichimibe költözött az achuárok közé. Hajnali négykor kelt, vadász- és horgásztúrákon vett részt, dolgozott a földeken, hogy élelmet szerezzen. Kunyhóban aludt, camotét (édesburgonyát), majomhúst, kutyát, halat evett és chichát, azaz maniókasört ivott.

Legfontosabb küldetése mindig az volt, hogy hirdesse az evangéliumot minden achuárnak, akiket gyermekeiként szeretett. Hihetetlen lendülettel, találékonysággal és bátorsággal végezte szolgálatát.

A Peru és Ecuador határán húzódó, hatalmas és távoli területen ez a sovány, apró ember számtalan nehézséget és buktatót győzött le, amelyekkel nap mint nap szembesült. Elkötelezte magát többek között az Újszövetség achuár nyelvre való lefordítása mellett is, továbbá négy könyvet írt, hogy felhívja a figyelmet az őslakosok kulturális értékeire és hagyományaira.

Az volt a mottója, hogy egy misszionárius soha nem megy nyugdíjba.

Szeretem a földemet, és nagyon szeretem a Vicenza-hegységet; olasznak érzem magam, és soha nem tagadtam meg velencei gyökereimet. De az Úr engem az erdő népe közé szánt, és az Ő segítségével elhatároztam, hogy életem utolsó pillanatáig velük maradok.”

Kitartóan dolgozott az achuár népért: ösztönözte képzésüket, sokat tett az emberek egészségéért. Az achuárok szeretettel így nevezték őt: „Yánkuam Jintia: Az út könnyű csillaga”.

Luigi Bolla szalézi szerzetes testvér Limában hunyt el 2013. február 6-án.

Forrás és fotó: Szaléziak.hu / Salesianos Perú

Magyar Kurír