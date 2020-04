Ma 93 éves XVI. Benedek emeritus pápa

XVI. Benedek pápa személyesen jelentette be lemondását 2013 februárjában, egy szenttéavatási ügyben összehívott bíborosi konzisztóriumon, latin nyelven, e szavakkal: „Kedves Testvérek! Nemcsak a három szentté avatás miatt hívtalak össze benneteket erre a konzisztóriumra, hanem azért is, hogy közöljem veletek döntésemet, amely nagy jelentőségű az Egyház élete számára. Miután ismételten megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten előtt, eljutottam arra a bizonyosságra, hogy erőnlétem előrehaladott korom miatt már nem alkalmas arra, hogy megfelelő módon gyakoroljam a péteri szolgálatot. Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális lényege miatt, nem pusztán tettekkel és szavakkal, hanem szenvedéssel és imával is teljesíteni kell. Azonban a mai világban, amely gyors változásoknak van kitéve, és a hitélet szempontjából nagy jelentőségű kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a lélek erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban olyan mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak. Ezért tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadsággal kinyilatkoztatom, hogy lemondok szolgálatomról mint Róma püspöke, mint Szent Péter (265.) utóda, amelyre 2005. április 19-én a bíborosok révén kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 8 órától a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó. Az illetékeseknek konklávét kell összehívniuk az új pápa megválasztására.”

XVI. Benedek pápaként való szolgálatát sokféle visszhang kísérte. Ő vezette be a pápai Twitter-üzeneteket: 2012. december 12-én, a guadalupei Mária-jelenés évfordulóján csatlakozott @pontifex néven e közösségi hálóhoz.

Amióta visszavonult, az emeritus pápa életét az imádságnak szenteli. Az idei születésnap pedig a járvány miatt még a szokásosnál is visszafogottabb – tájékoztatta a Vatikáni Rádiót Georg Gänswein érsek, emeritus pápa személyi titkára. Nem fogadhatott látogatókat, ezúttal szeretett testvére, Georg sem látogathatta meg. A személyes találkozás helyett azonban annál több telefonhívás érkezett, a hagyományos postai és e-mail üzeneteknek pedig se szeri, se száma.

Georg Gänswein érsek beszámolt arról, hogy a koronavírus-járványról rendszeresen tájékoztatja XVI. Benedeket. Az emeritus pápát nagyon mélyen érintették azok a hírek, melyek az észak-olaszországi, főként lombardiai helyzetről, a papok és az orvosok nagyszámú megbetegedéséről és haláláról számoltak be. XVI. Benedek imádkozik az elhunytakért és a betegekért. Georg Gänswein érsek hozzátette: Miközben aggodalommal követi ezeket a fájdalmas eseményeket, az emeritus pápa nem hagyja, hogy bármi is elvegye tőle a reménységet.

*

Születésnapján köszöntve őt mély zeneszeretetét helyezzük most előtérbe: elmondása szerint a zenében mindenkor Istent hallja és fedezi fel. Maga is zongorázik.

Számára a zene, a nyugati zene a kereszténység erejét és szépségét mutatja, minthogy a hitélményben gyökerezik – ahogy ezt a díszdoktori cím átvételekor mondott beszédében aláhúzta. (2015-ben Krakkóban doctor honoris causa kitüntetést kapott a II. János Pál Pápai Egyetemtől és a krakkói Zeneakadémiától.) XVI. Benedek szerint a különböző kultúrák és vallások a zene álal jobban tudnak találkozni, mint a szavak szintjén. Mert minden nagy alkotásban – irodalmi, képzőművészeti, építészeti, zenei jellegű alkotásban – zeneiség egyben is rejlik. Palestrina, Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Bruckner alkotásai a művészet csúcsát képezik. S bár nem minden zenei alkotás íródott kifejezetten vallási, egyházi célra, a zene lényege a liturgiában gyökerezik; kiindulópontja az Istennel való találkozás. Ez Bach műveiben egyértelműen megmutatkozik, aki számára Isten dicsősége a zene végpontja. Isten mindannyiunkkal találkozik a liturgiában, jelenvalóvá tette magát az ember számára Jézus Krisztusban. A ma 93 éves emeritus pápa szerint ez a zene az igazi kereszténységet jeleníti meg.

Forrás: Aleteia; Vatikáni Rádió



Fotó: Karholisch.de; Vatican News



Magyar Kurír