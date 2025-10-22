Magdi-ünnep Veszprémben – Először ünnepeljük meg Boldog Bódi Mária Magdolna liturgikus emléknapját

A programsorozat október 25-én, szombaton este szentségimádással kezdődik a balatonfűzfői Jézus Szíve templomban, ahol Magdi is oly sokszor imádkozott, és ahol tisztasági fogadalmat tett Istennek. A csendes imádság és hálaadás alkalma lesz ez mindazok számára, akik az ő példáján keresztül szeretnének közelebb kerülni Krisztushoz.

Másnap, október 26-án, vasárnap további mozgalmas, örömteli programok várják a résztvevőket:

– Tekerj Magdival! – közösségi kerékpáros zarándoklat indul 9.30-kor a balatonfüredi vasútállomásról Magdi életének helyszíneit érintve.

– Magdi Tour – interaktív játék és lelki kaland 10 és 15 óra között, amely során a résztvevők játékos formában fedezhetik fel Magdi életének üzenetét és példáját.

– Az ünnepi nap csúcspontja az érseki szentmise 18 órakor a Szent Mihály-főszékesegyházban, ahol ezen a napon Boldog Mária Magdolna ereklyéi láthatóak lesznek a Szent Imre-oltár ereklyetartójában.

– Az ünnepi hétvégét 19 órakor az Orlando Énekegyüttes hangversenye, a Musica Paenitentiae & Gratiae zárja, ugyancsak a főszékesegyházban.

(A várba fel lehet majd hajtani és ott parkolni.)

A fiatal vértanú példája ma is arra hív, hogy szívünket Istenre bízzuk, és életünket tisztaságban, szeretetben, derűben éljük.

XIV. Leó pápa a Bódi Mária Magdolna szeptember 6-i, veszprémi boldoggáavatási szertartásán kihirdetett apostoli levelében adott engedélyt az új boldog liturgikus ünneplésére: „Apostoli Tekintélyünknél fogva engedélyt adunk arra, hogy Isten Tiszteletreméltó Szolgálója, Bódi Mária Magdolna, világi hívő és vértanú, aki mint bölcs és okos szűz, teljesen átadta magát isteni Jegyesének, és az ő szeretetére válaszul saját életét sem félt neki áldozni, ezentúl a Boldog címet viselhesse, és őt minden esztendő október huszonhatodik napján, a jog által előírt helyeken és módokon ünnepelni lehessen.” Udvardy György veszprémi érsek – az előírások szerint – a boldoggá avatás megtörténte után kérvényezte az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Dikasztériumtól az emléknap felvételének engedélyezését a Veszprémi Főegyházmegye liturgikus naptárába. A szóbeli engedélyt a dikasztérium megadta, amelyet hamarosan az írásos engedély is követ. Boldog Bódi Mária Magdolna szűz, vértanú évente visszatérő emléknapja tehát október 26-án, tisztasági fogadalma letételének napján lesz. * Idén október 26-a vasárnapra esik, ezért az emléknap az évközi 30. vasárnapon liturgikus formában nem ünnepelhető. A szentmiséket az évközi vasárnap szerint kell végezni zöld (vagy tetszés szerint arany) színben. A zsolozsmát is az évközi vasárnapról mondjuk. Udvardy György veszprémi érsek rendelkezése szerint október 26-án a főegyházmegye minden templomában a következő egyetemes könyörgéseket imádkozzák majd: C év, évközi 30. vasárnap – 2025. október 26. – Boldog Bódi Mária Magdolna szűz, vértanú emléknapja Továbbá ad libitum használható köznapi miséken, illetve a köznapokon végzett Boldog Bódi Mária Magdolnáról vett misékben (vértanúk vagy szüzek, illetve vértanú szüzek közös miséiből, Római Misekönyv, 788–804. o.): Egyetemes könyörgések Boldog Bódi Mária Magdolna erényei alapján

