Magyar résztvevője is volt a sport és spiritualitás témában rendezett vatikáni konferenciának

A nemzetközi konferenciáról, tapasztalatairól kérdezték a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adásában.

Magó Kinga az interjúban örömének adott hangot, hogy létrejött ez megbeszélést, és reméli, hogy a jövőben is lehetővé teszik a tapasztalatcserét. „Amire úgy érzem, nagy szükség lenne, hogy a laikus sportpasztorációs munkatársakat megerősítsék, kapjanak lelki támogatást, és mindenképpen szükség lenne valamilyen kiszámítható forrás biztosítására is” – tette hozzá.

Arról is beszámolt, hogy a nemzetközi konferenciát megelőzte egy megbeszélés a vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztériumban. A tanácskozáson részt vevő papok között egyedüli nőként számolt be a különböző országokból érkezetteknek arról, hogy Magyarországon miként működik a sportpasztoráció és milyen fejlesztési lehetőségeket látnak e téren.

A megbeszéléseken arról is kérdezték a résztvevőket, hogy mivel lehetne erősíteni a sportpasztorációt; mire van szükségük a sportpasztorációt végző munkatársaknak, mivel tudná támogatni őket a dikasztérium.

Magó Kinga a vatikáni tanácskozáson ismertette, hogy Magyarországon 1993 óta működik a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége (KIDS); egyesületi formában szervezi a katolikus diáksportot, ami a sportpasztoráció egyik területe és lehetősége. A KIDS tagja egy nemzetközi szervezetnek is, amely évente rendez versenyeket, ahol magyar csapatok is szerepelnek. A sportszövetségnek van pedagógiai és pasztorációs bizottsága is, amelyet évekig Perendy László piarista atya vezetett.

„Ez azt is mutatja, hogy Magyarországon régóta élen járunk ezen a téren, és rendelkezünk valamiféle koncepcióval – hangsúlyozta az interjúban az MKPK sportreferense. – A tapasztalatok azt mutatják, hogy a plébániai sportélet elég jelentős Magyarországon, illetve az ifjúsági szervezetek, a cserkészet, a Regnum sporttevékenysége is.”

A vatikáni megbeszélésen Magó Kinga javaslatként felvetette, hogy ezeket a sportversenyeket érdemes lenne megnyitni, meghívva akár nem hívőket, keresőket, olyan csoportokat is, akik nem kapcsolódnak szorosan az Egyházhoz. Egy testnevelő kollégája felvetését is megosztotta a résztvevőkkel: érdemes lenne együtt megjelenni a különböző szolidaritási és utcai futóversenyeken, megmutatva az Egyházhoz tartozó hívőközösség erejét, nagyságát. Továbbá plébániák, egyházmegyék, akár a püspöki konferencia is kezdeményezhetne szolidaritási futóversenyt vagy sporteseményt.

A sport és spiritualitás témájáról tartott nemzetközi konferenciáról az MKPK sportreferense elmondta: az első napon sportolók, szülők, parasportolók tanúságtételei hangzottak el, és olyan szervezetek képviselői szólaltak fel, akik megvalósították a sportpasztorációt. A szalézi rend képviselői beszéltek a sporthoz való viszonyukról és annak az oktatásban betöltött szerepéről. Egy pap által alapított olasz katolikus sportegyesület tevékenységét is bemutatták annak képviselői; egy portugál pap pedig arról beszélt, hogyan kombinálja a sportot és a katekizmust a fiatalok számára.

A konferencia második napján elméleti szempontok szerint tekintették át a sport témáját. Foglalkoztak a sport jelentőségével filozófiai, teológiai, szociológiai, antropológiai és pszichológiai értelemben, valamint a test tiszteletéről is szó volt. Fontos terület volt továbbá, hogy az olimpiai eszmék és a keresztény eszmék milyen pontokon kapcsolódnak össze. Kiemelték a keresztény értékek felmutatását a sportban.

Szóba került az is, hogy a fiatalok ma újabb és újabb kihívásokat keresnek, de nem találják meg a boldogságukat. Viszonyítási pontokat keresnek – és itt a sportnak fontos szerepe lehet. A sportban jelentős eredményeket elérők tanúságot tehetnek számukra. A versenysportnak azonban van egy másik aspektusa, amely nem feltétlenül egyezik ezekkel az értékekkel. A felelősségvállalás kérdésében meghatározó, hogy miként tudjuk elérni a fiatalokat. A sport által olyan értékeket lehet felmutatni, amelyek a boldogság felé terelik életüket, és segítik őket.

Ferenc pápa üzenetet küldött a vatikáni megbeszélésre és a nemzetközi konferenciára. Magó Kingát megragadta a Szentatya üzenetének azon gondolata, hogy „Senki nem születik olimpikonnak, mint ahogy szentnek sem.” Ez jól rámutat arra, ahol az Egyház, a hit és a sport össze tud kapcsolódni – mondta az interjúban az MKPK sportreferense. Fontos számára, hogy miként lehet felmutatni a keresztény értékeket a sportban. Személyes mottójának tekinti Szent II. János Pál gondolatát: „A sport a nevelés semmi mással nem pótolható eszköze.”

Nagyon fontosnak találta a konferencián azt a megállapítást, hogy tisztelhető tanár, edző álljon a fiatalok mellett a sporttevékenységekben. Magyarországon reális célnak látja, hogy a katolikus iskolákban tanító pedagógusok, testnevelők, edzők olyan képzést kapjanak, amely számukra is világossá teszi, hogy a sportnak komoly pasztorációs lehetőségei vannak – mint a befogadás, a közösségteremtés –, és hozzájárul olyan alap személyiségjegyek fejlesztéséhez is, mint az akaraterő, a kitartás, az áldozathozatal.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír