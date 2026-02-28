Magyar résztvevővel alakult meg a Keleti Kánonjogi Bizottság Rómában

Az új bizottság kiegészíti a 2023 decemberében létrehozott Kánonjogi Bizottság folyamatban lévő munkáját, amely már azonosított bizonyos reformjavaslatokat a CCEO megújítására vonatkozóan, miközben elsődlegesen a latin egyház törvénykönyvére összpontosított. A kezdeményezés több sajátjogú egyházfő ismételt kérésére is választ ad. Az új bizottság – amely a helyi egyházak szolgálatában az egyes dikasztériumok közötti együttműködés előmozdítását is célozza – a Törvényhozási Szövegek Dikasztériuma és a Keleti Egyházak Dikasztériuma konzultorai közül kiválasztott, a keleti kánonjog területén jártas szakértőkből áll.

Amint Mario Grech bíboros, a Szinódus főtitkára kifejti: „Figyelembe véve a keleti kánonjog sajátosságait, indokoltnak látszott egy külön bizottság létrehozása, amely szoros együttműködésben dolgozhat az 1. számú Tanulmányi Csoporttal is, amely a Keleti Katolikus Egyházak és a Latin Egyház kapcsolatának egyes aspektusaival foglalkozik.” (Az 1. számú Tanulmányi Csoport egyike annak a tíz tanulmányi csoportnak, amelyet Ferenc pápa 2024-ben hozott létre a XVI. Rendes Püspöki Szinódus első ülésszakát követően, amely során a szinodális szemléletű egyházi élet és küldetés számos jelentős kérdése merült fel.

Az új bizottság feladata rövid távon normatív szövegtervezetek előkészítése annak érdekében, hogy megvalósítsák a 2021–2024-es szinódusi folyamat során előterjesztett jogi javaslatokat, különösen azokat, amelyeket a 2023-as Összefoglaló jelentésben és a 2024-es Záródokumentumban soroltak fel.

„A végrehajtás e szakaszát jellemző szinodális szellemben arra hívom a sajátjogú egyházakat, a püspöki konferenciákat, a katolikus egyetemeket, valamint az érdekelt intézményeket és személyeket, hogy 2026. április 15-ig juttassák el hozzájárulásaikat a Szinódus Főtitkárságához” – mondta Grech bíboros.

A Keleti Kánonjogi Bizottság tagjai:

elnök: Mario Grech bíboros, a Szinódus főtitkára

koordinátor: Juan Ignazio Arrieta Ochoa De Chinchetru, a Törvényhozási Szövegek Dikasztériumának titkára

John D. Farris (brooklyni maronita Szent Maron Egyházmegye)

Pablo Maria Gefaell Chamochín, a Szent Szív Pápai Egyetem professzora

Astrid Kaptijn teológus, a Fribourgi Egyetem professzora, a Keleti Egyházak Dikasztériumának konzultora

Sunny Thomas Kokkaravalayil SJ, a Pápai Keleti Intézet professzora

Lorenzo Lorusso OP, a Pápai Gergely Egyetem professzora

Szabó Péter, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának kánonjogi tanszékvezetője, a Keleti Egyházak Dikasztériumának konzultora

Ciryl Vasil’ SJ kassai érsek

Forrás és fotó: Görögkatolikus Metropólia

Magyar Kurír