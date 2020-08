Magyarország azonnali segítséget küld Libanonnak a bejrúti robbanást követően

Az államtitkár elmondta azt is, hogy Magyarország a Hungary Helps programban ajánlotta fel az egymillió eurós támogatást, amelyet a helyi maronita egyházon keresztül osztanak szét. A felajánlást elsősorban egészségügyi támogatásra költik, de óriási problémának nevezte azt is, hogy legalább negyedmillió ember elveszítette az otthonát, így őket el kell helyezni. Azbej Tristan együttérzését is kifejezve azt mondta: „Mély megrendüléssel, ugyanakkor cselekvő szolidaritással állunk ki a libanoni nép mellett ezekben a vészterhes órákban, napokban.“

A politikus felidézte, hogy a katasztrófát követően a Hungary Helps munkatársai azonnal felvették a kapcsolatot libanoni humanitárius partnereikkel, hogy teljes körű tájékoztatást kapjanak a veszteségekről, károkról, és felmérjék a magyar segítségnyújtás lehetőségeit.

Kiemelte, hogy a libanoni egészségügyi rendszer képtelen kezelni a helyzetet, több mint ötezer sérültről és több mint 130 halálos áldozatról érkeztek hírek. A pusztítás mértékét jelzi az is, hogy a helyi ortodox egyház közölte, a kórháza teljesen megsemmisült. Az anyagi kár felbecsülhetetlen, szinte egy egész városrész vált lakhatatlanná.

Mindezt tetézi, hogy Libanonban gazdasági, pénzügyi és politikai válság van, amit a koronavírus-járvány tovább súlyosbít, továbbá a bejrúti kikötőben a robbanás miatt nagy mennyiségű élelmiszer és gyógyszerkészlet semmisült meg.

„Bajban ismeszik meg a jó barát, és a magyarok jó barátai a libanoni népnek“ – hangoztatta az államtitkár. Elmondta: a Hungary Helps program alapelve, hogy az adományt, a segítségnyújtást helybe kell vinni, azt gyorsan és úgy kell adni, ahogy arra szükség van. Rámutatott, hogy Libanonban másfél millió szír és iraki menekült tartózkodik, az országnak jelentős a migrációs megtartóereje, ugyanakkor könnyen migrációs kiindulási ponttá is válhat. Emlékeztetett arra is, hogy Libanon ad otthont a Közel-Kelet talán utolsó jelentős lélekszámú keresztény közösségének.

