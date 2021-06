Magyarországon egyedülálló képzés indul a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán

– Ugorjunk vissza az időben. A főiskola 1995-től a római Pápai Keleti Intézet (Pontificio Istituto Orientale) affiliált, 2006 óta aggregált intézménye. Mit is jelent ez pontosan?

– E nemzetközi intézményi kapcsolat a hallgatóink számára azt jelenti, hogy aki teljesíti a tanulmányi követelményeket, Rómából a Pápai Keleti Intézetből kapja a diplomáját. A baccalaureátusi képzésen túl licenciátusi képzésre is jogosultak vagyunk, ez a második képzési ciklus. A teológiai felsőoktatásban ez a baccalaureátusi diploma és a doktori (PhD) közötti tudományos fokozat. Magyarországon a mi főiskolánk az egyetlen ilyen aggregált intézmény.

– Eddig is volt licenciaképzés a főiskolán, mi változik szeptembertől?

– A legnagyobb újdonság, hogy szakmai elismertségünknek köszönhetően a keleti keresztény tudományok nemzetközi szaktekintélyei fognak tanítani Nyíregyházán a szeptemberben induló licenciaképzésen. Óriási szó ez, hiszen olyan professzorokról van szó, akiknek a tudományos tevékenysége széles körben elismert. Vito Limone a milánói Vita-Salute San Raffaele Egyetem és az Oxfordi Egyetem patrisztikus professzora, Massimo Pampaloni a Pápai Keleti Intézet Keleti Egyháztudományi Karának dékánja, Stefano Parenti a Regensburgi Egyetem világhírű bizánci liturgikus professzora, Manuel Nin, Görögország apostoli exarchája a római Pontificio Ateneo Sant’Anselmo liturgikus professzora, Thomas Pott chevetogne-i szerzetes a Pápai Keleti intézet és a Sant’Anselmo liturgikatanára, Maxim Kivelev a Robert Taft kutatói ösztöndíj jogosultja és a Pápai Keleti Intézet liturgikus tanára. Büszkék vagyunk rá, hogy e szaktekintélyek örömmel vállalták az intézményünkben való oktatást. Mindez – és erről nem szabad elfelejtkeznünk – főiskolánk tanárainak köszönhető, akiknek a nevei szintén jól csengenek a nemzetközi akadémikus életben. Tehát nem csak a külföldi vendégeinkkel büszkélkedhetünk, hanem a képzésben részt vevő hazai tanárainkkal is, akik a keleti keresztény tudományok elismert szakértői.

– A külföldi professzorok óráinak hallgatása tehát nyelvismerethez kötött?

– Nagy fegyvertény, hogy a nyelvi akadályokat is sikerül leküzdenünk. A külföldi előadók mellett minden kurzuson egy társtanár lesz, aki az adott nyelv tökéletes ismerete mellett a témának is kiváló tanára, így folyamatosan fordítani fogja a vendégprofesszor előadását. De lesznek olyan kurzusok is, amelyeken két magyar szaktekintély különböző megközelítésből világítja meg az adott teológiai témát. Ezek a páros kurzusok is rendkívül érdekesek lesznek.

– Egy tudományos fokozat megszerzésére irányuló kurzus elengedhetetlen feltétele egy kutatható szakkönyvtár. Hogy állunk e téren?

– Túlzás nélkül kijelenthetem, hogy kitűnő szakmai könyvtárunk van. Ókeresztény irodalomból és keleti keresztény tudományokból nem csak az országban vagyunk elsők, de Közép- és Kelet-Európában is büszkék lehetünk rá. Húsz éve egy nagyobb tanterembe is befért volna a könyvtárunk, most pedig már azon törjük a fejünket, hova lehet még könyveket tenni.

– Kik hallgathatják az új kurzusokat?

– Eddig csak teológus diplomával rendelkezők végezhettek licenciakurzust. Sokak számára örömteli hír, hogy most már a bölcsészdiplomások számára is megnyitottuk a képzést, ezt részismereti képzésnek hívjuk.

– Milyen tárgyakból és hány alkalomból áll a képzés?

– A kurzus négy félévből áll, a szakterületek: patrisztikus teológia, keleti liturgika és keleti egyháztörténelem. Eddigi kurzusaink hétfőn-kedden voltak. Azért, hogy a hétfőn-kedden dolgozó érdeklődők is tudjanak járni a kurzusra, az előadásokat péntek délutánra és szombatra tettük át. Hallgatóink életritmusához alkalmazkodva tömbösítjük a jelenléti előadásokat, tehát egy kurzus általában egyetlen hétvégét vesz igénybe, ami összesen hét jelenléti, és további két közös online alkalmat jelent. A módosított oktatási forma egyszerre hozza személyes kapcsolatba a hallgatókat az előadókkal, ugyanakkor a technika által kínált, alternatív oktatás során figyelembe veszi a távolabb élők és munkaidejükben elfoglalt tanulni vágyók lehetőségeit is.

Fontosnak látjuk a személyes szakmai kapcsolatok és a keleti keresztény lelkiség elmélyítését, ezért a tanárok az előadások szünetében és azt követően is rendelkezésére állnak a hallgatóknak, sőt online szakmai mentorálást vállalnak. A képzésünknek fontos velejárója a szakmai mentorálás. A hallgatók tanulmányait a mentortanár figyelemmel kíséri, kötelező személyes konzultációk során segíti.

De nemcsak a tanulmányok során, hanem az emberi kapcsolatok terén is döntőnek tartjuk a közvetlenséget, ezért például a hétvégi kurzusokon közös étkezéseket tervezünk. Főiskolánk mindig is híres volt vendégszeretetéről, ezúttal sem fogunk csalódást okozni. Arra is buzdítjuk a távolabb élő hallgatóinkat, hogy hozzák el családjaikat Nyíregyházára. Amíg ők előadást hallgatnak, a család többi tagja kirándulhat, szórakozhat, pihenhet. Kérésre segítünk válogatni Nyíregyháza és környéke szállásaiban, gazdag turisztikai kínálatában.

– Kiknek ajánlják e két képzést?

– Mindenkinek, aki a keleti keresztény teológia és rokon tudományok területén elmélyült ismereteket kíván elsajátítani a kor akadémiai szellemiségében. A teológus diplomával rendelkezők licenciát, a bölcsész diplomával rendelkezők hivatalos oklevelet kapnak az elvégzett részismereti képzésről. Képzéseinket külön ajánlom római katolikus, ortodox és protestáns testvéreinknek is, akik szeretnének mélyebb ismereteket szerezni a keleti keresztény tudományokban és lelkiségben.

Jelentkezési határidő: augusztus 11. A képzésről és a jelentkezési feltételekről bővebben a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola honlapján olvashat.

Szerző: Király András/Görögkatolikus Metropólia

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Fotó: SZAGHF



Magyar Kurír