Május 30-án lesz a felújított bélapátfalvi apátsági templom megáldása

A Bükk hegység nyugati oldalán, a Bélkő-hegy lábánál 1232-ben épült hazánk egyedüli épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsága.

A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt, torony nélkül épült, nyeregtetős, háromhajós és kereszthajós templom rekonstrukciós munkálatait 2022-ben kezdte meg az EBH Invest Kft.

A most lezárult beruházás során nemcsak az épület külső és belső felújítása történt meg – a bakonybéli apátsági templom megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd látogatóit.

A felújított templom ünnepélyes megáldását a május 30-án, szombaton fél 11-kor kezdődő szentmise keretében tartják.

A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be az Egri Főegyházmegye papságával együtt, az egyházmegye hívei és meghívott vendégek jelenlétében.



A bélapátfalvi ciszterci kolostor a Bükk hegység nyugati oldalán, a 815 méter magas Bél-kő lábánál, egy erdős-ligetes emelkedésen fakadó forrás, a Háromkút mellett található. Magyarország egyetlen épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsági temploma 1232-től épült. A monostor, amely a templom mellett állt, már korábban megépült. A késő romanika stílusjegyeit magán viselő, Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomot a 14–15. században gótikus stílusban átépítették. A nyeregtetős, háromhajós és kereszthajós templom torony nélkül épült. Nyugati főhomlokzatán nyílik a nagy méretű, bélletes kapu, fölötte rózsaablak. A jobb oldali mellékhajóból a laikus testvérek léphettek a templomba. Az épület keleti záródásához a 18. században kontyolt tetős, barokk sekrestyeházat építettek.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

