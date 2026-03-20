Május 30-án lesz a felújított bélapátfalvi apátsági templom megáldása

A Bükk hegység nyugati oldalán, a Bélkő-hegy lábánál 1232-ben épült hazánk egyedüli épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsága.
A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt, torony nélkül épült, nyeregtetős, háromhajós és kereszthajós templom rekonstrukciós munkálatait 2022-ben kezdte meg az EBH Invest Kft.
A most lezárult beruházás során nemcsak az épület külső és belső felújítása történt meg – a bakonybéli apátsági templom megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd látogatóit.
A felújított templom ünnepélyes megáldását a május 30-án, szombaton fél 11-kor kezdődő szentmise keretében tartják.
A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be az Egri Főegyházmegye papságával együtt, az egyházmegye hívei és meghívott vendégek jelenlétében.
A bélapátfalvi ciszterci kolostor a Bükk hegység nyugati oldalán, a 815 méter magas Bél-kő lábánál, egy erdős-ligetes emelkedésen fakadó forrás, a Háromkút mellett található.
Magyarország egyetlen épségben megmaradt román stílusú ciszterci apátsági temploma 1232-től épült. A monostor, amely a templom mellett állt, már korábban megépült.
A késő romanika stílusjegyeit magán viselő, Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomot a 14–15. században gótikus stílusban átépítették. A nyeregtetős, háromhajós és kereszthajós templom torony nélkül épült.
Nyugati főhomlokzatán nyílik a nagy méretű, bélletes kapu, fölötte rózsaablak. A jobb oldali mellékhajóból a laikus testvérek léphettek a templomba.
Az épület keleti záródásához a 18. században kontyolt tetős, barokk sekrestyeházat építettek.
Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye
