Makkai László: Mélységek mentén – Őszinte párbeszéd a papi hivatás kihívásairól

Hazai – 2026. április 9., csütörtök | 9:44
Különleges hangulatú könyvbemutatónak adott otthont a gödöllői Premontrei Auditórium március 30-án, hétfőn este, ahol mintegy negyven érdeklődő gyűlt össze, hogy részt vegyen Makkai László görögkatolikus pap Mélységek mentén című kötetének első nyilvános bemutatóján.

Az est házigazdája Balogh Péter Piusz premontrei apát volt, aki közösségével együtt fogadta a résztvevőket, és biztosította a találkozás méltó kereteit. Paszternák Tamás, a Váci Egyházmegye általános helynöke a beszélgetés moderátoraként megnyitójában hangsúlyozta: a találkozás célja nem pusztán egy könyv bemutatása, hanem közös gondolkodás egy olyan témáról, amely sokakat személyesen is érint.

A beszélgetés résztvevői között köszönthették a könyv szerzőjét, Makkai Lászlót és Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspököt, valamint Balogh Piuszt, a gödöllői premontrei közösség priorját.

A kötet rövid rezüméjét Fábry Kornél püspök ismertette, aki kiemelte: a könyv bátor és hiánypótló vállalkozás, mert őszintén nyúl a papi hivatás kríziseinek kérdéséhez. Külön hangsúlyozta a kötet szakmai igényességét: erőteljesen épít a pszichológia és a mentálhigiéné szempontjaira, és tudományos igényű nyelvezetet használ. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a könyv mélyebb megértést adjon a lelkipásztori élet belső folyamatairól és kihívásairól.

Az ezt követő beszélgetés során szó esett a könyv megszületésének hátteréről, a papi élet kríziseinek természetéről, valamint arról, hogy ezek a helyzetek miként értelmezhetők a hivatás útján. A résztvevők kiemelték a személyes és közösségi dimenziók összefonódását: a krízis egyszerre belső folyamat és egyházi valóság. Fontos hangsúlyt kapott az is, hogy a papok számára elengedhetetlenek azok a kapcsolatok és közösségek, amelyek képesek tükröt tartani, és valódi támogatást nyújtani.

A beszélgetés egyik visszatérő gondolata a személyes spiritualitás jelentősége volt. Többen rámutattak: a hivatás megőrzésének és megújulásának kulcsa a személyes istenkapcsolat mélyítése, amely nélkül a külső struktúrák önmagukban nem elegendők.

Az Egyház felelősségének kérdése is előkerült: milyen formában tudja kísérni papjait, és hol vannak még hiányok a képzésben, a támogatásban vagy a testvéri kapcsolatok erősítésében. Ugyanakkor pozitív példák és kezdeményezések is szóba kerültek, amelyek reményt adnak a jövőre nézve.

Az est második felében a közönség is bekapcsolódott a párbeszédbe. A jelenlévők kérdései és megosztásai tovább mélyítették a témát, személyes hangvételt adva a beszélgetésnek.

A jó hangulatú, mégis mély tartalmú találkozó végén a résztvevők egyetérthettek abban, hogy a Mélységek mentén nem csupán papoknak szóló könyv, hanem mindazok számára fontos olvasmány, akik mások kísérésében vagy saját életútjuk keresésében érintettek.

A könyvbemutató valódi párbeszéddé vált: egy olyan estté, amely nemcsak gondolatokat adott, hanem kérdéseket és felismeréseket is útravalóul.

A kötetet szeretettel ajánlják mindazoknak a segítőknek, akik papokat vagy szerzeteseket kísérnek és támogatnak, valamint azoknak, akik a lelkivezetés szolgálatában szeretnének elmélyülni. Hasznos olvasmány lehet maguknak a papoknak is, hiszen segíthet jobban megérteni saját életútjuk, nehézségeik és elakadásaik belső dinamikáját, és tágabb rálátást adhat személyes küzdelmeikre. Ugyanakkor mindazok számára is értékes, akik a mentálhigiéné és a pszichológia iránt érdeklődő keresztényként szeretnék mélyebben megérteni a papság helyzetét és belső világát.

A könyv jelenleg közvetlenül Makkai Lászlótól szerezhető be, és várhatóan hamarosan a megszokott egyházi könyvesboltok kínálatában is elérhető lesz.

Forrás: Premontrei.hu

Magyar Kurír

