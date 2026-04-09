Makkai László: Mélységek mentén – Őszinte párbeszéd a papi hivatás kihívásairól

Az est házigazdája Balogh Péter Piusz premontrei apát volt, aki közösségével együtt fogadta a résztvevőket, és biztosította a találkozás méltó kereteit. Paszternák Tamás, a Váci Egyházmegye általános helynöke a beszélgetés moderátoraként megnyitójában hangsúlyozta: a találkozás célja nem pusztán egy könyv bemutatása, hanem közös gondolkodás egy olyan témáról, amely sokakat személyesen is érint.

A beszélgetés résztvevői között köszönthették a könyv szerzőjét, Makkai Lászlót és Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspököt, valamint Balogh Piuszt, a gödöllői premontrei közösség priorját.

A kötet rövid rezüméjét Fábry Kornél püspök ismertette, aki kiemelte: a könyv bátor és hiánypótló vállalkozás, mert őszintén nyúl a papi hivatás kríziseinek kérdéséhez. Külön hangsúlyozta a kötet szakmai igényességét: erőteljesen épít a pszichológia és a mentálhigiéné szempontjaira, és tudományos igényű nyelvezetet használ. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a könyv mélyebb megértést adjon a lelkipásztori élet belső folyamatairól és kihívásairól.

Az ezt követő beszélgetés során szó esett a könyv megszületésének hátteréről, a papi élet kríziseinek természetéről, valamint arról, hogy ezek a helyzetek miként értelmezhetők a hivatás útján. A résztvevők kiemelték a személyes és közösségi dimenziók összefonódását: a krízis egyszerre belső folyamat és egyházi valóság. Fontos hangsúlyt kapott az is, hogy a papok számára elengedhetetlenek azok a kapcsolatok és közösségek, amelyek képesek tükröt tartani, és valódi támogatást nyújtani.

A beszélgetés egyik visszatérő gondolata a személyes spiritualitás jelentősége volt. Többen rámutattak: a hivatás megőrzésének és megújulásának kulcsa a személyes istenkapcsolat mélyítése, amely nélkül a külső struktúrák önmagukban nem elegendők.

Az Egyház felelősségének kérdése is előkerült: milyen formában tudja kísérni papjait, és hol vannak még hiányok a képzésben, a támogatásban vagy a testvéri kapcsolatok erősítésében. Ugyanakkor pozitív példák és kezdeményezések is szóba kerültek, amelyek reményt adnak a jövőre nézve.

Az est második felében a közönség is bekapcsolódott a párbeszédbe. A jelenlévők kérdései és megosztásai tovább mélyítették a témát, személyes hangvételt adva a beszélgetésnek.

A jó hangulatú, mégis mély tartalmú találkozó végén a résztvevők egyetérthettek abban, hogy a Mélységek mentén nem csupán papoknak szóló könyv, hanem mindazok számára fontos olvasmány, akik mások kísérésében vagy saját életútjuk keresésében érintettek.

A könyvbemutató valódi párbeszéddé vált: egy olyan estté, amely nemcsak gondolatokat adott, hanem kérdéseket és felismeréseket is útravalóul.

A kötetet szeretettel ajánlják mindazoknak a segítőknek, akik papokat vagy szerzeteseket kísérnek és támogatnak, valamint azoknak, akik a lelkivezetés szolgálatában szeretnének elmélyülni. Hasznos olvasmány lehet maguknak a papoknak is, hiszen segíthet jobban megérteni saját életútjuk, nehézségeik és elakadásaik belső dinamikáját, és tágabb rálátást adhat személyes küzdelmeikre. Ugyanakkor mindazok számára is értékes, akik a mentálhigiéné és a pszichológia iránt érdeklődő keresztényként szeretnék mélyebben megérteni a papság helyzetét és belső világát.

A könyv jelenleg közvetlenül Makkai Lászlótól szerezhető be, és várhatóan hamarosan a megszokott egyházi könyvesboltok kínálatában is elérhető lesz.

