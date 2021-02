Már böngészhetjük Thomas Merton könyvespolcát

Thomas Merton (1915–1968) a 20. század különösen jelentős amerikai lelkiségi szerzője volt. A Kentucky állambeli Getszemáni Apátság trappista szerzetese jelentős hatást gyakorolt a katolikus lelkiségre, csakúgy, mint a vallásközi párbeszédre és a katolikus háborúellenes mozgalomra. Önéletrajza, A hétlépcsős hegy, amelyet tizenötnél is több nyelvre fordítottak le, több mint egymillió példányban kelt el; magyarul először 1981-ben, Lukács László fordításában látott napvilágot. Thomas Merton több mint hatvan egyéb könyvet, valamint több száz verset és cikket írt.

A Merton’s Bookshelf („Merton könyvespolca”) elnevezésű projekt a trappista szerzetes személyes könyvszekrényébe enged bepillantást: elkészülte után a Merton által használt 550 könyv beszkennelt részletei, tartalomjegyzékei, személyes bejegyzései között böngészhetünk. Ha a kurzort a könyvespolc fölé visszük a projekt felületén, piros körvonal jelzi az éppen aktív könyvet – ha ráklikkelünk, pdf-formátumban megnyithatjuk a művet.

A projekt egyúttal Thomas Merton kapcsolati hálóját is elénk tárja: barátai és ismerősei gyakran ajándékoztak neki könyveket, amiről a kötetek dedikációi is tanúskodnak, így például a költő Hayden Carruth bejegyzése Dialogues with Camus (1965) című könyvében.

Feltárul, mely szövegrészletek bírtak Merton számára különös jelentőséggel: így például megfigyelhetjük számos bejegyzését Hannah Arendt The Human Condition (Az emberi állapot, 1958) című munkájában – ez a kötet olyannyira tele van Merton széljegyzeteivel, hogy a szerzői jogokra való tekintettel nem is digitalizálták minden egyes jelölését.

Azok a gondolatok, amelyeket Merton sietősen jegyzett fel a lapok margóira, rávilágítanak, hogyan is értelmezte ezeket a műveket, és segíthetnek jobban megérteni, hogyan is formálódott a gondolkodásmódja az idők során. Ezt figyelhetjük meg például a Germaine Bree által írt Camus-életrajz margináliáiban. Egy-egy könyvjelzőként használt szentkép vagy más kisnyomtatvány felfedezésekor szintén Merton olvasási szokásairól kapunk mindeddig ismeretlen képet – példa erre egy személyes jegyzetekkel is ellátott, a torinói leplet ábrázoló kép, amelyet szintén egy, a virtuális könyvszekrényben is megtalálható könyv rejt.

Thomas Merton könyvtára széles körű tudományos és hitbeli érdeklődéséről tesz tanúbizonyságot: a klasszikus európai irodalmi művektől a keleti vallásokhoz kapcsolódó olvasmányokig számos nyelven találunk munkákat a most bemutatott különleges könyvtárban, amelynek darabjai között betűrendben és a könyvespolcon böngészve is kereshetünk.

Szöveg: Kámán Veronika



Forrás és fotó: ACHA

Magyar Kurír