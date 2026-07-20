Marco Frisinát is vendégül látták a Katolikus Ifjúsági Kórusok Országos Találkozóján Temesváron

Marco Frisina, a római egyházmegye kórusának vezetője és a trasteverei Szent Cecília-bazilika rektora, Cristina Alfano nővér, a loretói Mária-kegyhely karvezetője, valamint Don Maurizio Lieggi karvezetői, zenekari és zeneszerzői diplomával rendelkező lelkipásztor, a bari Szent Miklós-székesegyház karnagya és a Frammenti di Luce Alapítvány alapítója voltak a meghívott vendégek.

Sajtótájékoztató a székesegyházban

A fesztivál programját és célkitűzéseit a szervezők, Iustin Călin zenetanár, a „Harmonia Christi” kórus vezetője, valamint az olaszországi vendégek, Cristina Alfano nővér és Maurizio Lieggi lelkipásztor ismertették a július 15-én, szerdán a Szent György-székesegyházban tartott sajtótájékoztatón.

A konferencia kezdetén Iustin Călin köszönetet mondott a Temes Megyei Tanácsnak a TimCultura 2026 program keretében nyújtott támogatásért. A kiemelt intézményi partnerek között szerepelt a Temesvári Római Katolikus Püspökség, a Kolping Egyesület, a Romániai-Bánsági Bolgár Szövetség, az Országos Ifjúságpasztorációs Iroda és a „Banatul” Filharmónia.

Iustin Călin hangsúlyozta: a Katolikus Ifjúsági Kórusok Országos Találkozóján 10 kórus, mintegy 240 fiatal, egy professzionális zenekar és négy nemzetközi mentor vesz részt. A program műhelyfoglalkozásokat, előadásokat, fesztivált és egy nagyszabású, a közönség számára is nyitott koncertet foglal magában.

Bemutatkoztak az olasz vendégek

Az olasz vendégek, Cristina Alfano nővér és Don Maurizio Lieggi a szolgálatukat és küldetésüket mutatták be. Kiemelték, hogy a szakrális zene nem csupán művészi kifejezés, hanem az evangelizáció és a katekézis hiteles eszköze. A 2005-ben alapított Frammenti di Luce Alapítvány célja az evangélium hirdetése különböző művészeti formák – zene, kórus, tánc, színház, költészet és vizuális művészet – által, különösen a fiatalok és az Egyháztól távolabb állók felé. Hangsúlyozták továbbá, hogy a művészet szépsége megnyithatja az emberi szívet az Istennel való találkozásra, az egyházi zenének pedig a liturgikus ünneplés szolgálatában kell állnia. A műhelyfoglalkozások során a résztvevők

nemcsak a kóruséneklés technikai oldalát mélyíthetik el, hanem a zenei szolgálat lelki dimenzióját is, hogy valódi, imádkozó és hitükről tanúságot tevő közösséggé váljanak.

A sajtó kérdéseire válaszolva a vendégek rámutattak: az evangélium ugyanaz marad, de annak továbbadásában alkalmazkodni kell a mai világ kihívásaihoz és érzékenységéhez. A művészet és a zene hidat teremthet a párbeszédhez és Istenhez való közeledéshez, különösen az őt kereső fiatalok számára, hozzájárulva egy élő, missziós közösség kialakulásához.

A Temesvári Római Katolikus Püspökség sajtóirodájának kérdésére, amely a templomi zenei szolgálatban részt vevő fiatalok kihívásaira vonatkozott, Cristina Alfano nővér kiemelte a közösen megélt tapasztalat és a folyamatos képzés fontosságát. Elmondta: az ilyen találkozók segítik a fiatalokat a hit elmélyítésében és a zenei szolgálat szépségének felfedezésében, de az igazi kihívás az esemény lezárása után kezdődik. A közösen átélt élményt tovább kell vinniük saját közösségeikbe és plébániáikra, hogy az itt született lelkesedés tartós, konkrét elköteleződéssé váljon, és más fiatalokat is inspiráljon.

Végül a szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény nem csupán művészi élményt nyújt, hanem a fiatalok számára közösségi, imádságos és lelki fejlődési alkalom is.

Forrás és fotó: Temesvári Püspökség sajtóirodája

Magyar Kurír