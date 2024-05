Mária igenje sokat jelentett Józsefnek – Elkezdődött Magyarország legnagyobb női lelkigyakorlata

2021-ben a koronavírus-járvány idején bevezetett közösségi korlátozások miatt szökkent szárba az online lelkigyakorlat a Jézus Szíve Társasága nővéreinek és világi munkatársaiknak köszönhetően. Akkor 6300-an vettek részt a harmincnapos lelki úton, amely Szűz Mária életének szemlélésével kívánja közelebb vinni a résztvevőket ahhoz, hogy ők is igent mondjanak arra az életre, amelyet Istentől kaptak. A spirituális igény azóta sem csökkent, a következő két évben is sok ezren csatlakoztak az „Igent mondok!” csapatához; idén mintegy 5200-an kapták meg az első lelkigyakorlatos levelet.

Napról napra egy-egy szentírási részlet, valamint egy képi és egy zenés inspiráció segítségével hívnak a szervezők imádságra. Azt ajánlják, hogy aki teheti, 30–60 percet szánjon erre a napjából, de már napi negyed óra ima is szép gyümölcsöket hozhat.

A négy év alatt az is hagyomány lett, hogy Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be a lelkigyakorlat nyitómiséjét. A püspök most is elvállalta a felkérést, és arról biztosította szentbeszédében a Jézus Szíve templomot megtöltő, valamint az online közvetítés révén csatlakozó „nővéreit”, hogy nagyon értékes, amire ebben a hónapban vállalkoznak.

Nagy dolog imádkozni, belépni, utat találni a belső szentélybe,

akár a magunk kedvéért, akár Isten dicsőségéért tesszük ezt. Felidézte: egy nyolcgyermekes édesanya vallotta meg neki egyszer, mennyire kínszenvedés volt csendben maradnia. Mindenkinek más és más okozhat kihívást – fűzte hozzá a püspök.

Martos Levente Balázs hangsúlyozta az összetartozás kincsét, hogy ötezer feletti számban vesznek részt nők ezen a lelkigyakorlaton.

Olyan ez, mint egy zarándoklat, hol ez, hol a másik a bátrabb, az, aki előreviszi a dolgokat.

A szónok rámutatott, hogy az online lelkigyakorlat során egyszerű dolgokat vállalnak a résztvevők, hogy a legszebb megtörténhessen, a legszebbre, a testetlenre vágynak, miközben a testben vannak.

Május 1-je nemcsak Mária hónapjának a kezdete, hanem Munkás Szent József ünnepe is. Mária igenje a szó legteljesebb értelmében sokat jelentett József számára – hangsúlyozta a püspök. Majd elgondolkodtatta a hallgatókat:

Vajon József igenje mit jelentett Mária számára?

Az igaz férfi hűsége, a József által az álmában kapott iránymutatások és angyali szózatok erősítették Máriát. Az esztergom-budapesti segédpüspök azt kívánta a lelkigyakorlatozóknak, hogy lelkileg megpihenhessenek, hogy újra felfedezzék, az élet újra elindul, és utat keres magának.

Gergely Katalin SJC a szertartáson nagy szeretettel köszöntötte a lelkigyakorlatozókat, reményét fejezve ki, hogy május virágos hónapjában Mária virágoskertje gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágokat fog teremni. Arról is szólt, hogy a lelkigyakorlat bekapcsolódik az imádság évébe, amelyet Ferenc pápa 2024-re hirdetett meg, a jövő szentévre való felkészülésként. A Szentatya az imádság példaképéül ajánlotta Szűz Máriát, neki ajánlhatjuk örömünket, bánatunkat.

A szervezők Balla Erika SJC, Tyukodi Beáta SJC, Békési Erika, Szebedy Bolda és Jacsó Annamária (lásd őket fenn). Nevükben először Balla Erika SJC beszélt, aki megköszönte, hogy ennyien elfogadták a meghívásukat, hogy évről évre Magyarország legnagyobb imádkozó női közösségéhez tartozzanak. Maradjunk együtt, imádkozzunk egymásért, a papokért és Magyarországért – buzdított. Elmondta, hogy az idei téma az, hogyan tudunk a hétköznapokban Istennel maradni.

Jacsó Annamária arról számolt be, hogy több mint 5200 magyar nőnek küldik ki a lelkigyakorlatos anyagot közel harminc országba. Tájékoztatása szerint május 5-én, vasárnapig még lehet csatlakozni az igen@sjc.hu e-mail-címre küldött levéllel, illetve ide kattintva a jelentkezési felületen.

A szentmisén a zenei szolgálatot az Őrtüzek Imádság Háza csapata látta el.

Az idősebb vagy a virtuális térben kevésbé otthonosan mozgó lelkigyakorlatozóknak elkészítették a napi anyagok nyomtatható verzióját, amely innen letölthető. Az anyagok naponta megjelennek a lelkigyakorlat Facebook-oldalán is.



A lelkigyakorlatra való felkészülésként április 24-én az ignáci imamóddal ismerkedhetett meg online formában több mint száz érdeklődő, május 8-án, szerdán hasonló módon virtuális imára hívnak a szervezők.

A lelkigyakorlat záró szentmiséjét június 2-án, vasárnap 11.30-kor tartják hagyományos módon a bodajki kegyhelyen.

Fotó: Merényi Zita

Agonás Szonja/Magyar Kurír