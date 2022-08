„Mária, újul világ nevedben” címmel nyílt kiállítás Pannonhalmán

A kiállítás középpontjában Czene Márta alkotása áll, amelyen saját anyaságának tapasztalatai is visszatükröződnek. A kortárs műveket két Mária-ábrázolás egészíti ki a főapátság gyűjteményéből.

A kiállítás címe – „Mária, újul világ nevedben” – a Pannonhalmi Főapátság idei kulturális, spirituális témájára, a megújulásra utal. A Szent vagy, Uram! katolikus gyűjtemény Ave Maria, Istennek anyja kezdetű énekének egyik sora:

„Mária, újul világ nevedben

A föld kereksége megépül nemedben,

Mert a nagy Isten méhedben.”

„Mintha a most elkészült képek ennek a versnek komoly teológiai töltettel rendelkező sorait olvasnák újra – igen, elmondható, hogy az elkészült alkotások a legnemesebb ikonográfiai és teológiai hagyományban állnak, egyszersmind képesek új olvasatokkal gazdagítani a befogadó szerzetes- és világi közösség devócióját, spiritualitását is” – mondta Dejcsics Konrád, a főapátság kulturális igazgatója a kiállítás megnyitóján.

Az előzményekről szólva kifejtette, hogy 2021 februárjában a klauzúrában – a szerzetesközösség külvilágtól elzárt lakóterében – elhelyeztek egy ónlemezre festett, Könnyező Máriát ábrázoló festményt, amely előtt azóta is ott ég az imádságot jelképező olajmécses. Ekkor fogalmazta meg Hortobágyi T. Cirill főapát és a bencés közösség küldetésének, egyszersmind feladatának, hogy a főapátsági gyűjteményt a hagyományoknak megfelelően kortárs Mária-képpel is gazdagítsák. Még abban a hónapban ki is írta a főapátság azt a meghívásos pályázatot, amelyre a kiállításon látható műveket a három művész elkészítette.

Czene Mártát – saját bevallása szerint – már régóta foglalkoztatta a kompozíció, amely végül a tárlat központi alkotása lett. A testhelyzet, ahogy az életnagyságú, várandós nőalakot megfestette, Hans Holbein ötszáz évvel ezelőtti képét, a Halott Krisztust idézi. „Egyrészt ennek párhuzamaként, másrészt ellentéteként szerettem volna megfesteni a képet. A gyermekét váró nő empatikus gesztusként veszi fel a testhelyzetet, ami az elképzelt, jövőbeni halálra utal” – mondta a művész.

Az alkotó nagyon örült a felkérésnek, és lehetőséget látott abban, hogy női nézőpontokat is megjelenítsen a festményen – hisz Mária-képeket férfiak szoktak festeni. Egyből saját anyaságához kötődő tapasztalatait gondolta végig, hogy ezekből mi az, ami kapcsolódhat a Mária-történethez. „A várandósságom első pillanatától nagyon intenzíven és sokáig jelen volt az életféltés érzése, hogy bármelyik pillanatban elveszíthetem.

Nehéz volt szabadulni a gondolattól, hogy aki egyszer megszületik, meg is hal majd. Máriának, az Istenszülőnek, azt gondolom, a Biblia alapján különösen nehéz lehetett ezzel a gondolattal élni”

– fejtette ki. Ezt a halálra szántságot, egyszersmind a női test életet adó erejét tükrözi vissza Czene Márta alkotása.

A tárlaton látható Zellei Boglárka fotója is, amely a téli erdőben egy hatalmas fa előtt egy lehullott ágat örökít meg. A Pietà – Mária ölében a keresztről levett, halott Krisztussal – a természetbe ültetve jelenik meg.

Imre Mariann akvarelljein pedig a klasszikus Madonna-festményekről átemelt leplek egymásra vetítéséből rajzolódik ki Mária alakja. A kamarakiállítást egy 1500 körül Giovanni Bellini nyomán készült alkotás, a Mária gyermekével, és a 17. századi Krisztus siratása gazdagítja. Mindkét mű a főapátság gyűjteményéből került be a mostani tárlatba.

A kiállításnak a művek mellett már maga a helyszíne is izgalmas, hisz a Boldogasszony-kápolna csak különleges alkalmakon tárul fel a Pannonhalmi Főapátság vendégei előtt. A tárlat is előre meghirdetett vezetéseken látogatható 2022. október 1-jéig.

Legközelebb augusztus 20-án, majd az Arcus Temporum Művészeti Fesztiválon, augusztus 27-én.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír