Márton Áron tiszteletére szerveznek emlékkonferenciát Csíkszentdomokoson

„Az első emlékkonferenciát 2012-ben azzal a kettős céllal indítottuk útnak, hogy egyrészről bemutassuk a szélesebb közönségnek (például a püspök tisztelőinek vagy a jelenkori egyház- és társadalomtörténet iránt érdeklődőknek) a Márton Áron-kutatás eddigi eredményeit, másrészről ösztönözzük az újabb kutatásokat. (...) Ha valaki végigpörgeti a honlapunkon az eddigi konferenciák plakátjait, láthatja, hogy szinte minden olyan történész, hitoktató, lelkipásztor, szociológus, néprajzkutató, pedagógus, újságíró, levéltáros, művészettörténész, filmrendező, szerkesztő megfordult a konferenciákon, aki Márton Áron püspökkel kapcsolatosan kutatómunkát végzett és publikált az elmúlt két évtizedben. (...) Marton József nagyprépost, Virt László szociológus, hitoktató, Denisa Boneanu történész (aki a püspök lehallgatásának anyagait publikálja), Nagy Zoltán hitoktató, gyűjtő, valamint természetesen Kovács Gergely érsek, korábbi posztulátor voltak a konferenciák rendszeres meghívottjai; mellettük mindig helyet kaptak olyan kiváló előadók, kutatók is, akik a püspök életének és korának egy-egy szeletét, egy-egy korszakát kutatták.”

„Az előadásokat minden alkalommal megemlékező szentmise előzte meg. Hálásak vagyunk Jakubinyi György emeritus érseknek, Tamás József emeritus püspöknek és Kovács Gergely érseknek, hogy a szentmiséket celebrálták, és a nagyszámú papságnak és híveknek is a megtisztelő jelenlétért.

Konferenciánk másik céljának megvalósulása – hogy ösztönözzük a Márton Áron-kutatást – kevésbé követhető, számszerűsíthető. Ahhoz, hogy a jelenkori egyháztörténeti kutatás újabb szárnyakat kapjon egy kifejezetten kutatási céllal létesült, egyházi és világi kutatókat is ösztöndíjjal támogató, a mienknél sokkal komolyabb intézményre volna szükség, de ennek talán egyelőre nincsenek meg az (elsősorban anyagi) feltételei. Tehát mi maradunk egyelőre az ösztönzésnek azokkal a módozatainál, amiket lehetőségeink megengednek: a hála, az elismerés és az előadások anyagainak közlése a Székelyföld folyóirat hasábjain.”

„Cristiana Marinelli szakemberként került Márton Áron püspök szenttéavatási ügyének posztulátori szerepkörébe. Mi a munkája szakmai részéhez valószínűleg kevesebb segítséget tudunk adni, viszont szeretnénk kifejezni neki a hálánkat, hogy elvállalta ezt a feladatot, biztosítani őt feltétlen támogatásunkról, és ízelítőt adni neki Márton Áron püspök ma is eleven, széles körben hatást kifejtő tiszteletéről, közösségformáló erejéről. Abban bízunk, munkájához sok erőt és lelkesedést tud meríteni erdélyi útjából és a megemlékezés résztvevőivel való találkozásból és a tartalmas, kicsit a posztulátori szempontokat is szem előtt tartva tervezett előadásokból.”

„2015 óta szervezünk valamiféle Márton Áron-tábort is, ahol kifejezetten a fiatalokra összpontosítunk, hozzájuk igyekszünk a püspök szellemi-lelki hagyatékát közelebb hozni. 2016-ban (amely évet a magyar kormány Márton Áron-emlékévnek hirdetett meg), illetve 2017-ben Kárpát-medencei középiskolásoknak szerveztünk társadalomtudományi diáktáborokat, ...a konferencia előadói és más fiatal társadalomtudósok tartottak foglalkozásokat. A táborok résztvevői közül idén néhány fiatal visszajön önkénteskedni és tanúságot tenni. Az eltelt hat év alatt sokan elvégezték már felsőfokú tanulmányaikat, olyan is van, aki családot alapított, és mindannyian vallják, hogy komoly hatással volt az életükre a püspök szellemi, lelki hagyatékával való gondviselésszerű találkozás. A felvidéki Léváról, a magyarországi Bajáról jön egy-egy fiatal, illetve többen Erdélyből. (...) szintén bemutatkozik a konferencián a tavalyelőtt Domokoson megnyílt Márton Áron Zarándokközpont egyik fiatal munkatársa is, akinek munkája nyomán megélénkült az ifjúsági élet Csíkszentdomokoson.”

„A konferencia további hangsúlyos programpontjai – a posztulátor bemutatkozása mellett – Marton József professzor előadása, Virt László könyvbemutatója, illetve Nagy Zoltán filmvetítése lesznek. A helyszínen megnyílik egy nagyon színvonalas, kifejezetten a Márton Áron Zarándokközpontra szabott fotókiállítás Ádám Gyula munkáiból; az erdélyi katolikus örökség gyöngyszemei láthatóak a tehetséges fotográfus sajátos, érzékeny látásmódjával.”

„Márton Áron püspök tisztelői mellett nagy számban eljönnek olyanok is, akiket a 20. századi történelem érdekel, vagy akik követni szeretnék a püspök szenttéavatási ügyének fejleményeit. (...) Fontosnak tartjuk, hogy a szakmai oldal és a szélesebb körű tiszteletmegnyilvánulások egymást támogassák Márton Áron püspök emlékének őrzése és szellemi, lelki hagyatékának terjesztése terén. A jó értelemben vett »szakmai kontroll« segíthet talán abban, hogy a tiszteletmegnyilvánulások ne a valóságtól elrugaszkodott mitizálás, legendaképzés irányába hajoljanak el, vagy – aminek még nagyobb lehet a veszélye – ne silányodjanak politikai eszközökké. Ugyanakkor a szakmai munka, a kutatók jeles eredményei sem maradnak csak szűk szakmai kör számára elérhető kötetekben, hanem sikerül sokak érdeklődését rájuk irányítani...”

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Bodó Márta, archív

