Marton Zsolt püspök adventi körlevele: A család mint a béke és a kiengesztelődés hordozója

Kedves Magyar Családok!

A 2025. év mint jubileumi szentév rendkívüli esztendőnek bizonyult az életünkben. Ferenc pápa felhívására a remény zarándokaiként éltük át ezt az időszakot.

A szentévet követően sem szűnünk meg a remény fáklyáját égve tartani

– ahogy a Szentatya fogalmazott. Utóda, XIV. Leó pápa egy rendkívül fontos szempontot emelt ki beköszönő beszédében, mintegy a remény egyik vágyott gyümölcsét, a békét: „Béke veletek! Ez a feltámadt Krisztus békéje, fegyvertelen és lefegyverző béke, alázatos és állhatatos béke. Istentől származik, attól az Istentől, aki mindnyájunkat feltétel nélkül szeret.” (Róma, Szent Péter-bazilika, 2025. május 8.)

Az igazi béke Istentől indul

Tehát nem pusztán emberi törekvésnek és cselekvésnek mondja a békét, hanem a föltámadott Istenember művének.

Az igazi béke Istentől indul, és első helyen vele kell békében lennünk. Ő az igazi béke forrása.

Ahhoz, hogy vele békében legyünk, meg kell ismernünk őt. Újból és újból meg kell térnünk hozzá. Ebben döntő szerepe van a családnak, mert az istenismeret és az Isten felé fordulás a családban kezdődik. A gyermek istenképe a családban alakul ki: szülei szeretete alakítja azt. A gyermek első „hitoktatói”, hitre nevelői a szülők.

A következő lépés a békesség útján az önmagunkkal való békességünk, amely az Istennel való békességünkből fakad. Majd ezután jön az embertársunkkal való békénk. A sokunk által tisztelt református lelkipásztor és pszichológus, Gyökössy Endre azt mondja, hogy a Krisztus-hívő embernek három irányban szükséges békében lennie: fölfelé, befelé és kifelé. Ezeket a készségeket először a családban lehet elsajátítani. Ferenc pápa ezt így mondja: „A család az a hely, ahol az ember megtanul szeretni és kilépni önmagából!” (Homília a családok tizedik világtalálkozóján, 2022. június 25.)

A „mini társadalom” küldetése

A család hivatása, hogy pozitív példát adjon a családon belüli kiengesztelődésre. A család szép küldetés és mintaadás lehet a családok közötti kibékülésre is.

A család az a mini társadalom, amelynek hivatása, hogy a béke és a kiengesztelődés szigete, „szentélye” legyen.

A család a társadalom és az Egyház azon alapsejtje, amely a közösségépítés iskolája, szemben az önzéssel és az elszigetelődéssel. A család úgy képes a béke és a kiengesztelődés helye lenni, ha otthont teremt mindazoknak, akik a tagjai, még ha idővel elkerültek is a családból (megházasodtak, papi, szerzetesi hivatást választottak stb.).

Egy általam ismert, elkötelezetten katolikus nagycsaládban történt, hogy a legnagyobb lány bejelentette: összeköltözik a barátjával. A lány nagyon szereti őt, nem akarja elveszíteni, és mivel a fiú nem hívő, a lány erre a döntésre jutott. A szülőket először szíven ütötte a hír, mivel ők tisztaságban jártak együtt, és csak a házasságkötés után bútoroztak össze. Mivel azonban őszintén hívő emberek, szembenéztek a valósággal, saját magukkal és a lányukkal. Ezt mondták neki: „Nagyon szeretünk téged. Nem értünk egyet a döntéseddel, de tiszteletben tartjuk. Ezután is a család tagjának tekintünk ugyanolyan szeretettel, mint eddig. Hozd el a barátodat is!” A fiú a család tagja lett, elindult a megtérés útján, majd egyházi házasságot kötöttek, és azóta már mindkét gyermeküket megkereszteltették.

Eldurvuló közbeszéd helyett: párbeszéd

A családon belüli, a családok közötti és a társadalmi szintű békétlenségek és viszályok forrásai, amelyekkel napjainkban leginkább találkozunk: az önzés, a közbeszéd eldurvulása és a párbeszéd hiánya.

Évtizedekkel ezelőtt országszerte ilyen feliratú plakátokkal találkozhattunk: Jöjjön el az én országom. Sokszor úgy tűnik, mintha ennek a mondatnak a tartalma manapság erőteljesen testet öltene emberi kapcsolatainkban. Hívő emberként összeszorul a szívem, mert a Miatyánkban így imádkozunk: „Jöjjön el a te országod.” Ez a „te” Istenre vonatkozik. Az az ember, aki önmagát Isten helyére teszi, az önzés világát építi a szeretet kultúrájával szemben. Éppen a család az a hely, ahol megtanulhatjuk és fenntarthatjuk az élet és a szeretet kultúráját, amelyre a szíve mélyén minden embertársunk vágyik. A család az önzéssel szemben az önzetlenség, a másikhoz való odafordulás, az áldozatkészség megtanulásának helye és lehetősége. A közbeszéd eldurvulásának jele korunkban a verbális agresszió, amely a digitális platformokon úgy terjed, mint valami vírus. Ez a jelenség sajnos offline világunkban is lépten-nyomon tetten érhető. Számos alkalommal cselekvés is fakad belőle, de mindenképpen fűti a gyűlöletet, amely szintén fájdalmas valósága jelenkorunknak.

A gyűlölet pusztító az egyénre és a közösségre nézve egyaránt. A családi közösség teremtheti meg ennek ellenkezőjét, az igazi szeretetet és annak egyik kifejezőjét: a másik embert tisztelő, szép beszédet.

Ferenc pápa ezt is tanította nekünk a családról: „Ne engedjük, hogy az önzés, az individualizmus, a közömbösségnek és a leselejtezésnek a kultúrája megmérgezze, és így elveszítse »DNS”«-ét, mely a befogadás és a szolgálat szelleme.” (Uo.) Közeledve a tavaszi országgyűlési választásokhoz, tapasztaljuk, hogy a társadalmi légkör egyre feszültebb. Ennek fájdalmas velejárója a párbeszéd hiánya a széles társadalomban, de a családon belül is. Egy hitét élő édesanya, akinek már felnőtt gyermekei vannak, így vall erről: „Azt tapasztalom a családunkban és másokéban is, hogy nagyon nehéz a politikai nézetkülönbségeket békével összeegyeztetni.

„Boldogok, akik imádkoznak, mielőtt gondolkodnának”

Komoly viták, veszekedések, eltávolodások forrása. Az Istenbe vetett hit mentén való felelős gondolkodás ma nagy kihívás. Sajnos a család a megosztottságnak is a helye lehet, ezért óriási társadalmi felelősségük van a keresztény családoknak. Szintén Gyökössy Endrétől származik ez a bölcsesség:

Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznak, mielőtt gondolkodnának.” Hozzátehetjük még: boldogok, akik türelemért, a másik meghallgatásának, befogadásának képességéért imádkoznak, mielőtt beszélnének.

Óriási szükségünk van rá, hogy megtanuljuk a véleményünket kicserélni, úgy vitatkozni, hogy tiszteletben tartjuk a másik ember véleményét, még ha nem is értünk egyet vele. Ez nem megy másképp, csak úgy, ha készek vagyunk elveszíteni, elengedni a saját, feltétlenül igaznak gondolt véleményünket. „Meg kell halnunk” a saját önzésünk, önös érdekeink és ragaszkodásaink számára. Ha ez egy családban mindenki részéről kölcsönösen megtörténik, akkor megszületik a családi béke. Aki pedig nem képes rá, azért imádkozzunk, és őt is szeressük! Jó lenne ezt életre váltani családjainkban, és ezáltal példát adni másoknak, a nagy társadalomnak.

Ferenc pápa számos beszédében hangoztatta: a jövő Egyháza egymás meghallgatásának egyháza kell hogy legyen. Azt is hangsúlyozta, hogy ez a meghallgatás a családban kezdődik: a szülők, a gyermekek, a nagyszülők, a különböző generációk meg kell hogy hallgassák egymást. Hozzátehetjük, hogy a jövő társadalma is egymás meghallgatása és egymás véleményének tiszteletben tartása által válhat boldoggá. Ebben nekünk, keresztény családoknak kell elöl járnunk! A szentév a családoknak is szólt. Ennek örömével vettünk részt – az egyházmegyék családreferensei és családjaik – a családok május végi nemzetközi jubileumi zarándoklatán Rómában, október közepén pedig a 30. Családkongresszuson, amit ezúttal Vácon rendeztünk meg, és amelynek fő előadója és díszvendége Bíró László egykori családpüspök, a családpasztoráció harminc évvel ezelőtti elindítója volt.

Szívügyünk az életvédelem

Az új esztendőre készülve hálát adunk ennek a szentévnek az ajándékaiért és családjainkért. Szeretettel és hálás köszönettel gondolok minden munkatársamra: a Családbizottságtól kezdve az egyházmegyei családreferensekig, a munkatársaikkal együtt. Hálás örömmel tekintek azokra is, akik a család idős tagjainak lelkigondozását segítik a Melléjük szegődöm programmal, amelyet a jövő esztendőben is folytatni szándékozunk. Továbbra is szívügyünk az életvédelem, jövőre hatodik alkalommal szervezzük meg az életvédő napot, ezúttal a Szombathelyi Egyházmegyében, karöltve az egyházmegye munkatársaival. A házasságra történő felkészítés katekumenális szemléletűkidolgozását is szeretnénk folytatni.

Kedves Magyar Családok! Adventben karácsonyra készülünk. Karácsonykor a béke fejedelmének – ahogy Izajás próféta nevezi a Megváltót – ünnepét üljük.

Kérjük Jézus Krisztust, hogy legyen családjaink békéjének fejedelme, és költözzön be otthonainkba – Leó pápa szavaival – a „fegyvertelen és lefegyverző béke”, ne csak karácsonykor, hanem az előttünk álló egész új esztendőben is!

A Szent Család pártfogását kérem mindnyájatok életére!

Marton Zsolt váci megyéspüspök,

az MKPK Családbizottságának elnöke

Fotó: Merényi Zita; Lambert Attila

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2025. december 7-i számában jelent meg.