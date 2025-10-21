A mi ünnepe az én világában – Vácon tartották meg a 30. jubileumi Családkongresszust

A Benyus testvérek családi kamarazenekar zenés köszöntőjét követően Marton Zsolt váci püspök, az MKPK Családbizottságának elnöke kettős házigazdaként köszöntötte a több mint 80 résztvevőt pénteken reggel. Beszédében elmondta, a Családbizottság nem egy szakmai szervezet, hanem közösségépítő lehetőség, meghívás, fórum. Hivatalos és szervezett formában Bíró László püspökkel, illetve elődjével, Ács István püspökkel indult a rendszerváltozás előtt, amikor még csak búvópatakként működhetett. „Ma, a családpasztorációs munka során új kihívásokra kell választ adni, mert sok megpróbáltatás és támadás éri a családot. Küldetése más formát ölt, de jelentősége nem kisebb, mint a ’90-es évek elején” – hangsúlyozta a Családbizottság elnöke.

Bíró László mint korábbi családreferens megemlékezett az eltelt 30 év családpasztorációs munkájának gyümölcseiről, és felidézte a fordulópontokat. XIII. Leó pápa volt az első, aki a családdal foglalkozott a házasság felbonthatatlanságáról szóló enciklikájában, azután XII. Piusz pápa foglalta össze Szent Ágoston tanítását a házasságról, majd VI. Pál megírta a Humanae vitaet, és létrehozta a Családok Pápai Bizottságát. Szent II. János Pál, a „családok pápájának” szolgálata alatt hívták össze az első családkongresszust Rómában, majd kialakult a hármas szolgálat a házasság, a család és az életvédelem területén. Bíró László visszaemlékezett a kezdetekre, amikor püspökké szentelését követően megkapta a családreferensi megbízatást, és létrehoztak egy állandó tanácsot, amelynek tagjaival havonta tartottak munkamegbeszélést. Megszülettek az életvédelemmel, a házassággal foglalkozó mozgalmak, megjelent az MKPK körlevele A boldogabb családokért címmel, létrejött a családpasztoráció papi ága. „A család ajándék és kötelesség az emberi remény számára, ezt minden házas ember tudja” – zárta visszaemlékezését Bíró László püspök.

A jó gyakorlatok bemutatását a budapesti Rózsafüzér Királynéja-templom plébánosa, Nagy Károly atya kezdte, aki elmondta, a családegyház fogalma a II. Vatikáni Zsinaton kapott új hangsúlyt, különösen a családról és az Egyházról szóló dokumentumokban. Ezek kimondták, hogy a házastársak egysége hozza létre a családot. A család az a közeg, ahol a gyermekek először találkoznak a hittel, megtanulják az imádságot, megélik a közösség és a szeretet kapcsolatát, így a család nem csupán környezetet teremt, hanem aktív szereplője az Egyház életének és missziójának. A család kapcsolódik a helyi egyházhoz és a plébániához is. Nagy Károly atya hangsúlyozta a jegyesoktatás szerepét is, és ismertette a plébániai oktatás menetét.

Csehné Vadnai Borbála, az Európai Katolikus Nőszervezetek Világszövetségének Európai Régióért felelős elnöke, a Kalász lelkiségi mozgalom munkatársa előadásában nőpasztorációs munkájukat mutatta be, valamint ismertette terveiket, amelyek közé egy olyan képzés létrehozása is tartozik, amely interaktív workshopokra és kiscsoportos munkára alapozva segítené a nőket, hogy női szerepeiket örömteli módon éljék meg.

Felföldi László pécsi megyéspüspök férfipasztorációs munkájuk tapasztalatairól számolt be. Sziklára épített házhoz hasonlította a férfit, mert csak férfire lehet felépíteni az apa, a férj, a pap hivatását.

Az emberi élet megkérdőjelezhetetlen alapja a család és a hit, nincs az emberiségnek más útja. Ha nem adjuk vissza azt a fix pontot, azt a stabilitást, amit az Isten, a hit és a család jelent, akkor az ember elpusztítja önmagát”

– fogalmazott a pécsi püspök, aki egy negyvenfős csapattal dolgozik, akik évente 72 előadást tartanak a férfiak számára.

Madocsai Bea, az Emmánuel Közösség tagja és ezen belül az elváltaknak, egyedülálló szülőknek szóló AVE szolgálat felelőse már 26 éve. Előadásában elmondta, mintegy 850-900 elvált, egyedülálló szülő fordult meg a 30-40 fős csoportokban, ahol arra keresik a választ, hogyan lehet egy házasság hajótöröttjeként túlélni.

„Az AVE-hétvégéken talpra állhatnak, újra felismerhetik értékességüket, gyógyulhatnak a sebeik, kézbe vehetik a sorsuk irányítását, dönthetnek a megbocsátás mellett, felfedezhetik Isten gondviselő jelenlétét a mindennapjaikban” – mondta a szolgálat felelőse.

Párkapcsolatépítő, házasságra felkészítő új kezdeményezést mutatott be a KétIgen Alapítvány képviseletében Kígyósi Bozsó Andrea és Makovszky Miklós. Az alapítvány a katolikus jegyesoktatásból indult, pár- és családterápiában jártas szakemberek segítségével dolgozták ki a párkapcsolatot gazdagító műhelyeket. Ezeken a foglalkozásokon segítik a párokat, hogy elmélyítsék és örömtelivé tegyék a kapcsolatukat, és ezáltal megelőzhessék az elhidegülést.

„Kimondják a kutatások, hogy a prevenció háromszor olyan hatékony, mint a terápia. Addig, amíg jóban vannak egymással a párok, és van kedvük ahhoz, hogy építsék a kapcsolatukat, ez nagyon könnyű. Ebben a fázisban adunk teret, hogy gazdagíthassák a házasságukat” – mondták az alapítvány képviselői.

A pénteki nap előadásaira a résztvevők kiscsoportos formában reflektálhattak, szombaton a házasság különböző életszakaszaihoz kapcsolódó tanúságtételek hangzottak el.

A kongresszus mindkét napja ünnepi, hálaadó szentmisével zárult a váci Nagyboldogasszony-székesegyházban, melyek főcelebránsa pénteken Bíró László nyugalmazott tábori püspök, szombaton Marton Zsolt váci megyéspüspök volt. A szombati szentmisét követően a résztvevők vezetett turisztikai programok során megismerkedhettek a váci székesegyházzal, annak nemrégen átadott toronykilátójával és a püspöki palota épületével.

Szöveg: Csernóczky Judit

Fotó: MKPK Családiroda

Forrás: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír