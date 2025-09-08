Marton Zsolt a váci egyházmegyei Veni Sancte szentmisén: Fedezzük fel a gyermekeken Jézus arcát!

Hazai – 2025. szeptember 8., hétfő | 14:23
Szeptember 5-én Marton Zsolt megyéspüspök Veni Sancte szentmisével hivatalosan is megnyitotta a 2025/26-os tanévet a váci Nagyboldogasszony-székesegyházban. Kiemelte, hogy a pedagógusok kérjék a Szentlélek segítségét nevelői munkájuk során. A Szent Mihály Intézményfenntartó tudósítását olvashatják.

Bár az időjárás még nyári meleggel köszöntött a váci Nagyboldogasszony-székesegyházba érkező iskolalelkészekre, intézményvezetőkre és a Szent Mihály Intézményfenntartó dolgozóira, a naptár már egyértelműen jelezte, hogy elindult a 2025/26-os tanév szeptember 5-én. Ráadásul nagy örömünkre a felújítás után az évnyitó szentmise, vagyis a Veni Sancte visszatért ismét a székesegyházba, amely csordultig megtelt kollégákkal és hívekkel.

A bevonuló ének, a Jöjj, Szentlélek Úristen kezdetű dal hívószavát emelte ki Marton Zsolt megyéspüspök is, hogy kérjük a Szentlélek segítségét az új tanév kezdetén. Szentbeszédében pedig hangsúlyozta a pedagógiai pálya küldetését.

„Jézus azt mondja, hogy »ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék«. Mindenki vágyakozik a boldogságra. A Szentlélek a legtisztább élő vízforrásunk. Tőle várjuk a válaszokat a tanév elején. A mi hivatásunk, hogy Krisztus küldetését tovább vigyük a közösségeinkben, intézményeinkben. Fedezzük fel a gyermekeken és a kollégákon is Jézus arcát. Kérjük, hogy adjon a tanév elején ehhez tiszta szívet. Fontos, hogy egymás között is megtaláljuk a kapcsolódási pontokat és egy közösséget alkossunk.”

A megyéspüspök kiemelte, hogy éppen ezen a napon van Kalkuttai Szent Teréz anya emléknapja, akinek Az élet himnusza című imája számunkra is jó útravaló lehet az évhez.

„Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom – tedd valósággá!
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!
Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!
Az élet titok – fejtsd meg!
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság – győzd le!
Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!
Az élet élet – éljed!”

Végül ezzel a felhívással zárta szentbeszédét Marton Zsolt megyéspüspök: „Szárnyaljatok, építsük együtt az új tanévet!”

Nagy öröm számunkra, hogy ebben az építkezésben már a Gyömrői Magvető Katolikus Általános Iskola is részt vehet. Szeptember elsejétől ugyanis velük bővült a már Szent Mihály Intézményfenntartóként működő váci EKIF intézményeinek köre.

Forrás és fotó: Szent Mihály Intézményfenntartó/Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #hitoktatás #oktatás-nevelés #ünnepek

