Másfél millió forinttal támogatták a jezsuiták az erdélyi Nagyborosnyó árvízkárosultjait

Külhoni – 2025. december 15., hétfő | 10:27
Kézzelfogható segítséget kap karácsony előtt a székelyföldi Nagyborosnyó: nyáron pusztító villámárvíz öntötte el a falut, ezután indítottak számukra gyűjtést a jezsuiták. Az összegyűlt másfél millió forintnyi adományból élelmiszert, tisztítószert, háztartási eszközöket, illetve pénzbeli támogatást juttatnak azoknak, akik pillanatok alatt veszítették el életük munkájának gyümölcsét.

Az adományt Mihály Imre zágoni plébános vette át december elején, ő a lelkipásztora Nagyborosnyónak is. A nyáreleji telefonhívás pillanatában még nem sejthette, mekkora fordulatot hoz az aznap éjjel a falu életében: néhány óra alatt omlott össze a mindennapok biztonsága, több mint száz embernek kellett elhagynia az otthonát, és sok család gyakorlatilag mindenét – házát, jószágait, ingóságait – elveszítette.

„Megrendítő volt látni az éjszakai menekülést, az apát, aki ölében vitte kislányát a vízben, a csónakokkal közlekedő embereket” – mondta Mihály Imre. Napokig szinte teljesen megállt az élet, csupán csónakkal vagy nagy csizmákban lehetett közlekedni. Több családnak a zágoni plébánia közösségi termében adtak szállást.

A villámárvíz után voltak, akik nem láttak kiutat, mert évtizedek munkája, berendezett otthonok, teljes házak vesztek oda az iszapban; a falak szétmállottak, a pincekészletek tönkrementek. A fizikai helyreállítás mellett máig komoly lelki teher, hogy sokan elvesztették megélhetésüket is, hiszen a falu lakosságának jelentős része mezőgazdaságból és állattartásból élt. „Így nemcsak az anyagi, hanem a közösségi és emberi biztonságérzet is megrendült” – magyarázta a plébános.

Mára kis lépésekben ugyan, de elindult az élet újrarendeződése, ám a falu már nem ugyanaz, mint a katasztrófa előtt; sokakban ott él a félelem, hogy mindez megismétlődhet. Továbbra is komoly gondot jelent a pincék állapota, a kutak tisztasága és a mezőgazdasági veszteségek, miközben egyesek elköltöztek rokonokhoz, másoknak a teljes újrakezdés, az otthon újjáépítése, illetve a mindennapi megélhetés biztosítása jelent szinte emberfeletti feladatot.

Az elmúlt hónapokban több humanitárius segély érkezett a térségbe, amiért a helyiek hálásak; a most átadott jezsuita adományt pedig a hosszabb távú talpraállásra szeretné fordítani a plébános. Karácsony közeledtével élelmiszerből, gyümölcsből, édességből, fertőtlenítő- és takarítószerekből, valamint gyógyszerekből álló csomagokat készítettek, emellett háztartási eszközök beszerzésével és – ahol szükséges – építkezési hozzájárulással segítették a családokat.

Mihály Imre atya hálásan beszélt arról, mennyi erőt adott számukra az anyaország együttérzése, az, hogy a hívek, civil szervezetek és egyházak összefogtak a határon túli magyar közösség érdekében. Az adományok átmeneti menedéket és újrakezdési lehetőséget kínálnak, de az igazi megoldáshoz a helyi infrastruktúra – a csatornázás, a gátak, árkok – megújítása is szükséges, valamint az a közös erőfeszítés, amelynek célja, hogy az emberek újra biztonságban érezhessék magukat.

Forrás és fotó: Jezsuita.hu

Magyar Kurír

#szerzetesek #szolidaritás #természeti katasztrófák

