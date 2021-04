Idén is rendhagyó autós zarándoklat indult a Kármel-hegyre

A személyautókból álló konvoj élén Abdo Abdo plébános haladt. Őt követte Pierbattista Pizzaballa érsek, jeruzsálemi latin pátriárka; Akka Yousef Matta görög melkita érsek; Moussa El-Hage haifai és szentföldi maronita érsek; valamint Hanna Kildani názáreti latin vicepátriárka. A körmenetről a jeruzsálemi latin patriarkátus portálja számolt be.

Az immár 102 éves hagyomány jegyében a processzió keretében a haifai Szent József-plébániáról a Kármel-hegyi Stella Maris-kegyhelyre viszik a Szűzanya szobrát, amely 1914-ben került a haifai plébániára.

A Stella Maris-monostor előtt haifai cserkészek sorfala fogadta a Kármelhegyi Boldogasszony szobrát. Pierbattista Pizzaballa érsek rövid köszöntő beszédében arra buzdította a résztvevőket, hogy továbbra is őrizzék meg ezt a szép és értékes hagyományt, hogy a Szűzanya nyomában járnak, hiszen ez megmutatja erejét, szépségét és szeretetét a galileai keresztény közösségnek, melynek identitását őrzi ez a hagyományos zarándoklat.

Haifa Észak-Izrael legnagyobb városa. Nagyjából a Genezáreti-tó magasságában fekszik, és az ország harmadik legnagyobb városa. Lakosainak száma közel 270 ezer. Haifa jelentős kikötőváros a Földközi-tenger partján, 90 km-re északra Tel-Avivtól. A dimbes-dombos, zöld ligetes város a Kármel-hegy lábánál épült. Izrael legbékésebb városa: keresztények, muszlimok és zsidók között ritka itt az összetűzés.

* * *

A Kármel-hegy szépségét a Szentírás is dicséri, Illés próféta itt védte meg Izrael élő Istenbe vetett hitét (1Kir 18, 20–46). Az ezen a helyen található forrás nevét is Illés prófétától kapta. A 12. században néhány remete a tengerre nyíló völgyben a hegy lábánál közös lakóhelyet készített magának, és kápolnát építettek az Istenszülő tiszteletére. A keresztes vitézek közül is maradtak itt néhányan, hogy életük hátralevő részét magányban Istennek szenteljék. Albert jeruzsálemi pátriárka idejében az itt élők közösséget alakítottak és pápai jóváhagyást kértek rá. A szabály „Mária testvéreinek rendje” címén említi ezt a közösséget. Közbenjárót és pártfogót Szűz Mária személyében választottak. A jóságos anyát és példaképet a szemlélődő életben jártasak először csak maguk követték, később azonban az Istennel való közösség gazdagságában másokat is részesítettek. Az ünnepélyes megemlékezést eleinte csak a Kármel-hegyen tartották meg, de a 14. században lassanként az egész rendre kiterjesztették a tradíciót, hogy így is kifejezésre juttassák a testvérek háláját az Istenszülő iránt azért a megszámlálhatatlan jótéteményért, amelyben a kármeliták családját részesítette. A 13. század második felétől a skapuláré – Mária ruhája – a rend kitüntető jele. Mária különleges pártfogását jelenti mindenki számára, aki hűségesen hordja. A Kármelhegyi Boldogasszony főünnepe: július 16.

