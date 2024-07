Másodszor tartottak máltai szabadegyetemet az erdélyi Mikóújfaluban

A szabadegyetemet megnyitó szentmise után többek között a „máltás” társakkal való találkozás, beszélgetés, tapasztalatcsere szerepelt az első nap programjában.

Kedden Veres Stelian, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat lelkivezetője meghívására Homa Ildikó pszichológus, a szociális testvérek elöljárója az evangéliumból vett önismereti pszichoterápiát mutatta be, Bölcsen élni, békében önmagunkkal címmel, boldogság; hiteles segítségnyújtás, teljes szívvel élni témákban. Minden részhez csoportmunka is tartozott, így is elmélyítve az egyes témákat.

Ezt követően Ivo Graziani, a Máltai Lovagrend kabinetjének vezetője bemutatta a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend történetét, a rend jelentőségét és befolyását az egész világon. Az előadások hozzájárultak a szociális segélyezés megértési szférájának fejlődéséhez.

A nap szentmisével zárult.

A harmadik napot a szociális programoknak és projekteknek szentelték. A Concordia humanitárius szervezet képviseletében Valentina Bucur és Cazacu Mazilu Raluca a szociális központokról és azokról a szociális projektekről beszéltek, amelyekben részt vesznek: napköziotthonok a nehéz helyzetben lévő gyermekek és családok számára, óvodák a rendkívül szegény közösségekből származó óvodások számára, az iskola a hátrányos helyzetű családokból származó szülők számára és a különböző hátrányos helyzetű közösségekben támogatottak számára.

Paula Nicoară a kolozsvári AJPIS-től a szociális törvények módosításait, az új szabályozást és azok hatását ismertette az időskorúak szociális szolgáltatásaira.

Szentmisével zárult a máltai szabadegyetem harmadik napja is.

Csütörtökön Cristina Rigman interaktív tanfolyamot tartott a szervezeti kontextusban levő közös értékekről, a kommunikációról, a változásról és a csapatmunka kihívásairól és arról, hogyan tükröződnek a személyes értékek a szervezeti értékekben.

A nap második részében Miklós Zoltán, a román parlament képviselője ismertette a szponzorációs törvény új szabályozását és annak civil szervezeti szintű alkalmazási lehetőségeit.

Szentmisét követően tábortűz zárta a napot.

A szabadegyetem ötödik napján az Ír Máltai Lovagrend és a Romániai Máltai Szeretetszolgálat rendkívüli helyzetekben való működését mutatták be.

Brian Coote országos igazgató, az Ír Máltai Lovagrend és John Wright ispotályos/emeritus igazgató ismertette az írországi Máltai Lovagrend történetét, programjait és tevékenységeit, kitérve a jövő kihívásaira is.

László Erika vészhelyzetekért felelős munkatárs és Cătălin Vatră képző szeretetszolgálat vészhelyzetekre szóló országos programjába, történetébe és programjaiba engedett betekintést, továbbá bemutatta az elsősegélynyújtási programot.

