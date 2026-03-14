Matek az utcán – Debreceni gimnazisták tették próbára a járókelők logikáját a π-nap alkalmából

Egy tóban mindennap duplázódik a tavirózsák száma. A 30. napon teljesen betelik a tó. Mikor volt félig? Ilyen kérdéseket és feladványokkal tették próbára Debrecen belvárosában a járókelők logikáját és matematikai ismereteit a Boldogasszony Iskolanővérek fenntartásában működő Svetits Katolikus Gimnázium diákjai, akik akciójukkal a Bolyai János Matematikai Társulat „Matek az utcán” elnevezésű kezdeményezéséhez csatlakoztak. A program a nemzetközi π-napon arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy a matematika segít megérteni a világot, közös fogalmak mentén gondolkodni és együttműködni.

Miért mumus a matek?

1988 óta világszerte március 14-én tartják a π-napot. A világnap nem véletlenül került az év 3. hónapjának 14. napjára. A π (pi) a matematika egyik legfontosabb állandója, amely a kör kerületének és átmérőjének arányát jelöli, értéke körülbelül 3,14159.

A π-napon világszerte különböző eseményekkel népszerűsítik a matematikát, amely sok gyerek és felnőtt számára még mindig mumustárgy. A világ egyik legnagyobb oktatási felmérése, a 64 ország 650 ezer diákjának bevonásával készített TIMSS 2023-ban egyértelműen rámutatott: a matematika iránti érdeklődés a diákok életkorának előrehaladtával csökken. 2019-ben a negyedikesek 20 százaléka mondta azt, hogy nem szereti a matematikát, 2023-ban ugyanez az évfolyam, vagyis az akkori nyolcadikosok közel fele nyilatkozott ugyanígy.

Egy 2024-es, amerikai középiskolások körében készített felmérés hasonló eredményre jutott: a diákok fele úgy nyilatkozott, nem érdekli a matematika. A kutatók szerint elsősorban azoknak az érdeklődése maradt meg a tantárgy iránt, akik értik a különböző témaköröket, bíznak a saját tudásukban, és biztosak abban, hogy az órákon elsajátított tudást a mindennapi életben is használni tudja majd.

„A matematika sokszor akkor válik nehézzé a diákok számára, amikor rájönnek, hogy egy feladat megoldásához már nem elég egy egyszerű séma, hanem ötlet és kreativitás kell” – mondja Tóth Anna, a Svetits Katolikus Gimnázium természettudományi munkaközösségének vezetője. A matematika–kémia szakos tanár kiemeli, hogy kollégáival együtt tudatosan keresik azokat a módszereket és eszközöket, amelyekkel közelebb vihetik a diákokhoz a matematikát.

Akár TikTokerek is közelebb hozhatják a gyerekekhez a matekot

A Svetits tanárai hétköznapi példákat, YouTube-videókat, sőt a tizenévesek által követett tartalomgyártók anyagait is beviszik a matekórákra. Utóbbiból bőven van választék. A The Maths Guy nevű YouTuber – aki civilben matematikatanár az Egyesült Királyságban – általános iskolásoknak készült videóival például több mint 65 ezer feliratkozót szerzett az elmúlt években, de a Hanna – I love matek & montessori magyar Facebook-oldalt is több mint 123 ezren, a TikTokon pedig 56 ezren követik.

„A gyerekek figyelmét ma már sokszor olyan platformokon lehet megfogni, mint a YouTube vagy a TikTok. Ezeken rengeteg jó matematikai tartalom található, amelyeket az órákon is fel lehet használni” – magyarázva, hozzátéve: a gimnázium diákjai közül évről évre egyre többen választják matematikából az emelt szintű érettségit, a végzősök közül pedig egyre többen választanak olyan egyetemi képzéseket, amelyekhez erős természettudományos és matematikai tudás kell, többek között matematika, gazdasági, mérnöki és informatikai szakokra, valamint orvosi, gyógyszerészeti és gyógytornász képzésre is jelentkeznek.

Forrás és fotó: Boldogasszony Iskolanővérek

Magyar Kurír