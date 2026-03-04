Matracadományt kapott a nagydobronyi gyermekotthon

A Katolikus Karitász hosszú évek óta támogatja a nagydobronyi gyermekotthont. A szervezet orvosmissziója rendszeresen szervez egészségügyi szűrővizsgálatokat a helyi közösség számára, és minden alkalommal az aktuális szükségletekhez igazítja segítségnyújtását. A most átadott matracok az intézményben élő gyermekek nyugodt pihenését és méltó elhelyezését szolgálják.

A nagydobronyi gyermekotthon immár harminc éve nyújt menedéket árva, félárva vagy mélyszegénységben élő gyermekek számára, vallási és nemzeti hovatartozástól függetlenül. Az intézményben jelenleg több mint másfélszáz gyermekről gondoskodnak. Az elmúlt években fiúkat is befogadnak, hogy a háború következtében nehéz helyzetbe került testvérek együtt maradhassanak.

A Katolikus Karitász Orvosmissziója 2017 óta végez ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat a határon túli, szórványban élő magyar közösségekben. Az önkéntes orvosokból, ápolókból és gyógytornászokból álló csapat eddig közel száz alkalommal végzett prevenciós szűréseket Kárpátalja, Délvidék és Erdély településein. A programok során több ezer gyermek számára biztosítottak már szemészeti, fogászati és ortopédiai vizsgálatokat, a felnőttek pedig EKG-, vércukor-, vérnyomás-, nőgyógyászati és citológiai szűréseken vehettek részt. Az elmúlt években több mint 1300 gyermek kapott személyre szabott szemüveget vagy lúdtalpbetétet a vizsgálatok eredményeként. Az idei évben külön szűrőprogramot is terveznek a nagydobronyi gyermekotthonban élő gyermekek számára.

Klaus Höhn a Humanitäre Ungarnhilfe „Heilige Elisabeth” e. V. alapítója, amely 2012 óta gyűjt adományokat rászoruló magyar közösségek támogatására. Az egyesület az elmúlt években számos humanitárius kezdeményezést segített: támogatást nyújtott mélyszegénységben élő családoknak, hozzájárult a Katolikus Karitász balatonakali gyermektáborának felújításához, valamint a háború kitörése óta célzott segítséget juttat el Kárpátaljára. Az adományok között szerepeltek többek között iskolapadok, iskolatáskák, tűzoltóautó és frontkórházak számára szükséges orvosi eszközök is. Klaus Höhn több alkalommal személyesen is elkísérte a segélyszállítmányokat, amikor az adományok eljutottak a rászorulókhoz, és ezúttal is fontosnak tartotta, hogy személyesen látogasson el a gyermekotthonba.

