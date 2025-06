Mátrai otthonában ünnepelte rubinmiséjét Kuklay Antal

Ahogy egykor a körömi pálos fogadóban berendezett plébánia, ugyanígy most, a dombok közé rejtett település, Mátramindszent plébániaépülete is megtelt Kuklay Antal barátaival. Az ünnepelt otthonában bemutatott szentmisén közel száz tisztelője részesült rubinmisés áldásban.

A szentmise után tisztelői, barátai és volt hívei egyenként léptek az ünnepelt elé, aki fotelben ülve hallgatta és kérdezte őket, a beszélgetések is ki voltak hangosítva, hogy mindenki jobban bekapcsolódhasson az ünnepbe. Az ilyen formán megtartott ünnepi köszöntésben mindenkinek alkalma volt elmondania és megköszönnie mindazt, amit az eddigiek során kapott az ünnepelttől.

A jubilánst a rubinmisét megelőző napon meglátogatta és köszöntötte Ternyák Csaba egri érsek, aki a közismert kanonoknak XIV. Leó pápa áldását ajándékozta.

Kuklay Antal vehette át elsőként, 2020-ban az Egri Főegyházmegye legrangosabb kitüntetését, a Pyrker-díjat. Ternyák Csaba egri érsek akkori méltatása most is időszerű, mégha fizikai állapota miatt aktivitásából veszített is Antal atya.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

