Mátraverebély-Szentkút is csatlakozik a Ferenc pápa által kezdeményezett rózsafüzér-imamaratonhoz

A Szentatya a világ összes Mária-kegyhelyét meghívta a májusi imamaratonba – köztük hazánk római katolikus nemzeti kegyhelyét is megszólítva.

„A közös könyörgésbe mindennap 18 órától lehet bekapcsolódni online, vagy személyesen a szentkúti bazilikában. Kérjük a híveket, hogy bárhol is járnak, akár a telefonjukról is kapcsolódjanak be a közös imádságba, és mindannyiunk egészsége, a világjárvány megszűnése érdekében kérjék a Szűzanya közbenjárását az Atyaisten felé” – hangsúlyozta a közös rózsafüzér imádság erejét Orosz Lóránt kegyhelyigazgató.

Forrás és fotó: Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely



Magyar Kurír