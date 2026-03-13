Matteo Zuppi bíboros Assisiben: Hamis az a béke, amelyet pusztán erővel kényszerítenek ki

„Sok fényre és reményre van szükségünk ebben a világ számára is nehéz időszakban” – mondta Matteo Zuppi bíboros a szentmise elején az assisi Szent Ferenc-bazilikában.

A zsúfolásig telt bazilikában tartott homíliájában a bíboros azzal kezdte, hogy emlékeztetett Assisi szegényének örökségére, aki ma is „mindenütt ott van, ahol testvérei találkoznak”. Ezzel az „egyetemes szívvel” Zuppi a háború végéért imádkozott. A szentmisén mintegy száz ukrán hívő és számos zarándok volt jelen a világ minden tájáról.

Csak együtt lehet megtalálni az igazi békét

2026 a háború negyedik évét jelzi Ukrajnában. Ezért azokkal együtt, akik minden nemzetet képviselnek, vagyis „a jelen lévő nagykövetekkel és a sok zarándokkal ma valóban mindenki békéjét kérjük, mert azt csak együtt találhatjuk és védhetjük meg” – hangsúlyozta a bíboros.

Szent Ferenc ma is szól hozzánk

Szent Ferenc alakjára tekintve a bíboros emlékeztetett, a Poverello „segít nekünk, hogy megértsük, mi számít az életben: a birtoklás nélküli szeretet szabadsága és a szeretet köteléke. Előtte nem félünk attól, hogy »mindenki testvére« legyünk, és zavarnak bennünket a köztünk lévő távolságok, valamint iszonyattal tölt el, amikor a testvér kezet emel a testvérre”. Mert

igen, minden háború testvérgyilkosság”.

XIV. Leó pápa írta, hogy „ebben a korszakban, amelyet végtelennek tűnő háborúk, félelmet keltő belső és társadalmi megosztottság jellemez, Szent Ferenc továbbra is szól hozzánk. Élete a béke valódi forrását mutatja meg nekünk”. De akkor felmerül a sürgető kérdés: „Hogyan fogadhatjuk el a háború logikáját?”

Szűnjenek a bombázások, hallgassanak el a fegyverek

Zuppi bíboros VI. Pál pápa gondolatait idézve hangsúlyozta, hogy mindenki legyen béketeremtő, mert „hamis az a béke, amelyet pusztán hatalommal és erővel kényszerítenek ki. Ha békét akarsz, dolgozz az igazságért”.

Minden háborús cselekmény, amely válogatás nélkül egész városok megsemmisítésére irányul, bűn Isten és az emberiség ellen, és el kell ítélni”

– mondta a CEI elnöke, megismételve a Gaudium et spes lelkipásztori konstitúció felhívását. Ukrajnára gondolva imádkozott az égiekhez, hogy „mindenhol szűnjön meg a bombák robaja, némuljanak el a fegyverek, és nyíljanak meg a párbeszéd terei, ahol a népek hangja hallhatóvá válik”. Ezért „kérjük az igazságos és tartós béke bátorságát, és próbáljunk meg valódi párbeszédet lehetővé tevő tárgyalási teret kialakítani, amely mindenki számára az igazságos béke kereteit biztosítja”.

Az ukrán nagykövet: Az igazságos béke igazságosságot feltételez

Andrij Juras, Ukrajna szentszéki nagykövete azt emelte ki, hogy ez már a harmadik alkalom, hogy az idei évforduló kapcsán az ukrajnai békéért imádkoznak. „Lelki pillanat ez, amely megerősíti a hitet abban, hogy a béke – az igazságos és hiteles béke – nem valami irreális dolog”. „Az igazságos béke igazságosságot feltételez, az igazságosság pedig Isten akaratát, hiszen Isten mindig a legnagyobb Igazság” – mondta.

A nagykövet végül kiterjesztette a béke iránti vágyát Ukrajnáról az egész világra, mert „egy olyan időszakban, amikor a világban sok háború és a nemzetközi jog nyilvánvaló megsértéseinek vagyunk tanúi, a béke eszméje egyetemes eszmévé válik, amely alapvető fontosságú az egész emberiség számára”.

Befejezésül két nagyon megindító festményt ajándékozott Matteo Zuppi bíborosnak, amelyeket az ukrán művésznő, Svitlana Dudenko alkotott, és amelyek címe: A remény zarándokai – ezen Ferenc pápa látható, amint megnyitja a jubileumi szent kaput – és Imádság a világért.

Körmenet a békéért és Szent Ferenc ereklyéinek megtekintése

Rögtön a szentmise után körmenet következett a felső bazilikából az alsó bazilikába, és egy pillanatra megálltak az üveges ereklyetartó előtt, amelyben Szent Ferenc földi maradványai láthatók. Hosszú, csendes sorban álltak az emberek, laikusok és szerzetesek egyaránt, az ukrán közösség képviselői a sok zarándok között. Voltak, akik gyertyát tartottak a kezükben, vagy rózsafüzért morzsoltak, mások szentképet tartottak, kerekesszékes rokonukat vagy barátjukat kísérték, vagy egyszerűen csak összekulcsolt kézzel álltak. Néhányan könnyes szemmel közeledtek az ereklyékhez, hogy kegyelmet kérjenek maguknak vagy valamelyik szerettüknek; mások meghatottan fejezték ki odaadásukat a világ egyik legkedveltebb szentje iránt; megint mások pedig abból a vágyból mentek oda, hogy részesei lehessenek egy egyedülálló történelmi eseménynek. A bazilika falain egyrészt Szent Ferenc életét, másrészt Krisztus szenvedésének jeleneteit ábrázoló freskók láthatók, emlékeztetve mindenkit arra, hogy nem a fegyverek és az erőszak változtatják meg a történelmet és az ember szívét, hanem a hit és a szeretet.

Forrás és fotó: Vatican News

Hollósi Judit/Magyar Kurír