Még remeg a horvát föld, de a püspökök vigasztalnak: Ne féljetek, nem vagytok egyedül!

A horvát katolikus püspökök legfontosabb feladatuknak a lelki segítségnyújtást tekintik, hiszen az ország lakosságának többszörös nehézséggel kell szembenéznie: téli időszakban, egy világjárvány közepette, nehéz gazdasági kihívásokkal szemben, karácsony meghitt légkörében, az immár napok óta tartó földlökések ellenére kell nekifogni az újjáépítésnek és a lelki megerősödésnek.

Želimir Puljić zadari érsek, a Horvát Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a közszolgálati rádióban elmondott beszédében bátorító szavakkal fordult az ország egész lakosságához: „Mindenkinek üzenjük, veletek vagyunk, közel vagyunk hozzátok. Minden horvát honfitársunkat arra kérünk, hogy legyetek a földrengés károsultjai mellett!” A zadari érsek megköszönte a mentési munkálatokban résztvevők áldozatos szolgálatát. „Az isteni gondviselés követi a nemzetek és az emberek történelmét. Isten a mi erőnk, a mi menedékünk. Ne féljünk, mert az Úr velünk van, és ebben a nehéz helyzetben is kísér bennünket!”

Fabijan Svalina atya, a horvát katolikus karitász elnöke minden hívőt és jóakaratú embert arra hívott, hogy a nemzeti karitásszal karöltve támogassák a mentési munkálatokat pénzadományokon keresztül is, melyek nemcsak most szükségesek nagyon, hanem a későbbiekben is. A mi célkitűzéseink hosszabb távra tekintenek, hogy a családok minél előbb visszatérhessenek otthonaikba.

Antun Škvorčević pozsegai püspök, a leginkább érintett terület főpásztora elsősorban „imára szólította fel a papokat és a híveket, majd azt kérte tőlük, hogy anyagi segítséggel is támogassák a rászorulókat. Sok család megélte házaik összeomlását, szeretteik elvesztését és megsebesülését, éppen ezért szükség van az együttérzésre és a szolidaritásra, hogy helyreállítsuk azt, amit a földrengés elpusztított, beleértve a megrongálódott templomokat is.

Škvorčević püspök bejelentette, hogy a következő vasárnap, január 3-án az egyházmegye templomaiban az elhunytakért, a sebesültekért és a szükséget szenvedőkért miséznek. A szentmisék során összegyűjtött adományokat azonnal a karitász rendelkezésére bocsátják. A püspökök arra kérik a plébániai közösségeket, hogy ajánlják fel házaikat a hajléktalanná lett személyek és családok befogadására. „A Jóisten adjon erőt, erősítést és bátorítást mindenkinek, akik most nehézségben vannak, továbbá adjon békét és örömet azoknak, akik adományaikkal segítik a bajbajutottakat.”

Külföldről is számos helyi egyház részéről érkezik segítség Horvátországba, így például az Olasz Katolikus Püspöki Konferencia félmillió eurót, mintegy 175 millió forintot utalt át a földrengéskárosultak javára.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír