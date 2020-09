Megáldották a budapesti Szent Gellért általános iskola új épületét

Amikor 1993-ben megalakult a Szent Gellért-iskola, úgy döntöttem, hogy hiába indul katolikus iskola a környékünkön, nem megyek már egy évre, a nyolcadikra át, maradok az osztályommal a Kosciuszkó Tádé utcai iskolában. Akkor nem sejtettem, hogy huszonhét év múlva, amikor visszatérek az újjávarázsolt, új épületrésszel kibővített egykori iskolaépületbe, már a Szent Gellért katolikus iskolába vezet majd az utam.

Az eddig is iskolául szolgáló épületet a korábbi, Gellérthegy utcai épület helyett vette meg a fenntartó Esztergom-Budapesti Főegyházmegye az iskola számára, ugyanis annak már eléggé leromlott az állapota. Az iskola kormányzati támogatásnak köszönhetően nemcsak megújult, hanem egy új, háromszintes épületszárnnyal is bővült. A másfél évig tartó munkálatok során a tornacsarnokot is felújították. A főépület pinceszintjén tantermeket, tornaszobát és öltözőt alakítottak ki. Új melegítőkonyha és étkező létesült, felújították az épület elektromos hálózatát és gépészeti rendszerét. Sportolásra alkalmas burkolatot kapott az iskola udvara, a bejáratnál lévő korábbi világítóudvart az épület részévé tették, így – a koronavírus-járványos időket leszámítva – a szülők kényelmes helyen várhatják gyermekeiket. A tanári is a megújult részen kapott helyet, gyönyörű kilátással a Várra.

Mohos Gábor püspök – Soltész Miklóssal, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával együtt – teremről teremre járt, megáldotta az épületet és a benne tanulókat, dolgozókat. Ezt követően az iskola bejáratánál leleplezték és megáldották Várhegyi István egykori krisztinavárosi plébánosnak, az iskola alapítójának emléktábláját. Amikor a kilencvenes évek elején felvetődött az egyházi kárpótlás, Várhegyi atya úgy határozott, nem pénzbeli kárpótlást kér, hanem visszaigényli a Gellérthegy utcai épületet, hogy újra katolikus iskola működhessen ott.

Az ünnepség a krisztinavárosi templomban bemutatott szentmisével folytatódott, amelyen Mohos Gáborral koncelebrált többek között Gyetván Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) főigazgatója és Tampu-Abebei József helyi plébános. Mohos Gábor homíliájában elsősorban a templomot megtöltő mintegy kétszázhúsz általános iskoláshoz szólt. Az olvasmányra utalva elmondta: a Jóisten gondoskodó szeretete, hogy mindennek megvan a helye a világunkban, a dolgoknak rendje van. Az iskola pedig abban segít, hogy eligazodjunk ebben a világban. A püspök felidézte, hogy még káplán korában találkozott olyan keresztszülőkkel, akik nem tudtak írni-olvasni. Itt az iskolában pedig nemcsak írni-olvasni lehet megtanulni – mutatott rá. – Isten átadta nekünk a világot, hogy kutassuk, de az ember teljesen nem tudja megismerni Isten művét. Isten azzal segített minket, hogy eligazodjunk a világban, hogy eljött közénk, hogy emberré lett – tette hozzá.

Jézus, ha nem is ugyanúgy tanulta meg a dolgokat, mint egy mai iskolás, de ugyanúgy volt gyermek, mint akik itt ülnek iskolások – mutatott rá a szónok. – Jézus nem valaki volt a régi időkből, hanem Isten fölkentje, a Messiás, ami annyit jelent, hogy ő volt az, akit Isten megígért, hogy eljön megváltani a népet, azaz az egész emberiséget a bűneitől. Mi, akik katolikus iskolába járunk, elhisszük, hogy Jézus szeret minket, és akkor lesz teljes az életünk, ha halálunk után az örökkévalóságba jutunk – fogalmazott Mohos Gábor. Kérte ezután a gyermekeket és minden jelenlévőt, hogy imádkozzanak az örökkévalóságba jutottakért és azért, hogy „mi is becsületesen tudjunk végigmenni életünkön”.

Soltész Miklós államtitkár a szentmise előtt arra biztatta a gyermekeket, hogy mint Eleanor H. Porter Az élet játéka című könyvének a főszereplője, ők is tudjanak örülni mindannak, amivel az élet megajándékozza őket. Örömét fejezte ki, hogy egy egyre jobb színvonalú iskolát támogathatott az állam, amit azzal érzékeltetett, hogy a gimnáziumba idén is több mint tízszeres volt a túljelentkezés. Kérte a gyerekeket, hogy vigyázzanak az iskolára.

Nyáry Zsigmond iskolaigazgató, miután köszönetet mondott a felújítás számos támogatójának és közreműködőjének, azt az ígéretet tette, hogy nemcsak az épületre fognak vigyázni, hanem az iskolára mint az otthonukra, mint egy közösség életterére. Felelősséget vállalnak azért, hogy olyan fiatalokat bocsássanak útra, akik nemcsak szűkebb-tágabb közösségüket, családjukat, nemzetüket és Egyházukat szolgálják, hanem akik az örök élet vonzását is meg tudják élni.

Nyáry Zsigmond az ünnep keretében Szent Gellért-díjat adott át a 27 év után nyáron nyugdíjba vonult igazgatóhelyettesnek, Király Gáborné Marikának. Gyetván Gábor mindezt azzal fejelte meg, hogy közölte: címzetes igazgatóhelyettesi címet kapott a tanárnő.

Az ünnepségen részt vett mások mellett Váradiné Naszályi Márta, az I. kerület főpolgármestere.

Fotó: Merényi Zita

Agonás Szonja/Magyar Kurír