Megáldották a Debrecen-Józsán épülő katolikus iskola alapkövét

Az alapkövet megáldotta és köszöntőt mondott Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Az eseményen beszédet mondott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Balázs Ákos debreceni alpolgármester.

Balázs Ákos elmondta, 25 éve képviseli a józsaiakat, és számos emlék fűzi a fejlődő városrészhez. Sok évvel ezelőtt arra kérték, hogy építsenek katolikus templomot Józsán, így épült meg a 2015-ben felszentelt Szent György-templom. Azóta már a római katolikus egyházmegye létesített mellette új óvodát, és most épül a katolikus iskola. Az alpolgármester hangsúlyozta: Debrecen erőssége az oktatás, valamint a közös értékek mentén való együttműködés az egyházakkal. E két szellemiség gyümölcse a most épülő intézmény.

Balázs Ákos arról is beszámolt, egy másik beruházással szépül majd az iskola környezete, a Civaqua program keretében kormányzati támogatással az épülő iskola mellett létesítenek majd egy erdővel övezett ötezer négyzetméteres vízfelületet is.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédében elmondta, hogy a templom és az iskola a jele és a bizonyítéka a józsaiak élni akarásának, életrevalóságának. Ahol templom és iskola épül, ott van jövő – fogalmazott, majd kiemelte, hogy az egész országban nagy az igény az egyházi iskolákra. A miniszterelnök-helyettes szerint van egy mély antropológiai érv az egyházi iskolák egyedisége és semmi mással nem helyettesíthető volta mellett. Az épülő iskola a szellemnek, a tudásnak (tantermek), a testnek (tornacsarnok) és a léleknek (iskolakápolna) a helye, mert az egyházi iskolában az ember teljes természete, antropológiai teremtett valósága meg tud jelenni a test, szellem, lélek összetettségében és egységében.

A tízparancsolatnál működőképesebb erkölcsi tanítást senki nem tudott adni, mert Isten nélkül nem lehet erkölcsöt megalapozni – hangsúlyozta Semjén Zsolt.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök hálaadással kezdte köszöntőjét. Először is megköszönte elődje, Bosák Nándor püspök segítségét, és azt, hogy közel nyolc évvel ezelőtt, amikor átvette tőle az egyházmegye vezetését, az első hivatalos szolgálata a debrecen-józsai Szent György-templom felszentelése volt. A főpásztor hangsúlyozta: elődje ezzel a mozzanattal arra figyelmeztette, hogy oda kell figyelni az élő templomokra, az emberekre is, akik a Szentlélek lakóhelyei. Szent Pál apostol szerint magukban hordozzák az örök élet csíráját.

„Nekünk az a feladatunk és felelősségünk, hogy az Isten által elültetett magot elősegítsük a növekedésben, a fejlesztésben” – fogalmazott Palánki Ferenc, majd a Fülöp-szigeteki Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elsőáldozási szentmiséjére emlékeztetett, amelyet Cebu kilencvenéves nyugalmazott bíborosa, Ricardo Vidal mutatott be. A bíboros így szólt a gyermekekhez: „Ti vagytok a jövő, ti vagytok a jelen kincsei.” „A jelen kincseit kötelességünk gondozni, növelni, nevelni, szeretni, hogy szeretetközegben tudjanak felnőni” – emelte ki Palánki Ferenc püspök. Hozzátette: a test, szellem, lélek hármassága leképezi a Szentháromságot, az egy Istent, és ezáltal ahogy magunkon hordozzuk Isten képmását, haladunk az örök élet felé, teljesítve hivatásunkat.

„Szent István királytól azt tanulhattuk meg, hogy amikor a földi dolgainkat, kötelességünket végezzük, hivatásunk szerint élünk, akkor nemcsak a földi országot építjük, hanem Isten országát is. Ha ezt együtt, egymást segítve tesszük, akkor jutunk egyre közelebb a teljességhez, magához az Istenhez. Ha pedig mindezt szeretettel tudjuk végezni, akkor teljesítettük az ember legnagyobb hivatását, a szeretet megélését” – fogalmazott Palánki Ferenc.

A főpásztor ezt követően megáldotta az időkapszulát, valamint az alapkövet.

Az időkapszulában az épülő iskola alapító okiratát, a debrecen-józsai Szent György-plébánia képviselő-testületének névsorát és az utókornak szóló üzenetét, a testület csoportképét, egy Szent Györgyöt ábrázoló képet és a Hajdú-Bihari Napló 2023. augusztus 31-i számát helyezték el.

Az időkapszulát Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Balázs Ákos alpolgármester, Bódis Zoltán, a debreceni Szent József köznevelési intézmény igazgatója és Kovács Tamás, a kivitelező cég képviselője helyezte el az alapkőbe.

Az eseményen részt vettek: Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök; Heidelsperger István oktatási helynök; Babály András, a nyírbátori egyházmegyei köznevelési intézmény iskolalelkésze; Pósán László, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke; Némethné Székely Julianna, az egyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) tanfelügyeleti és Kovács István, az EKIF oktatásszervezési igazgatója; Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató, az egyházmegyei köznevelési intézmények igazgatói; Kovács Tamás, a Társ-95 Kft. tulajdonosa, a beruházás kivitelezője, Ágoston László felelős tervező (Archicum St. Kft.); Sztupa András műszaki ellenőr.

Az eseményen műsorukkal közreműködtek a Szent József Óvoda, Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Szent György Tagóvoda óvodásai, valamint az egyeki Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai.

A négyszintes, 16 osztályos általános iskola modern vonalakat követő, visszafogott, a városképbe illeszkedő épület lesz. A gyerekek a félig a talajba süllyesztett legalsó szintről közelíthetik meg az udvart, ahol füvesített labdarúgópálya is helyet kap az udvari játékok mellett. Az épület akadálymentességét lift is szolgálja majd. Az iskolával egybeépítve tornacsarnokot is létesítenek.

A földszinten lesz a tálalókonyha, a karbantartó műhely, az étterem, a büfé, az erőnléti terem. Az első emeleten a nagy központi aula, igazgatási, nevelőtestületi irodák, kápolna, könyvtár és a tornateremhez szükséges öltözőblokkok kapnak majd helyet. A második és harmadik emeleten alakítják ki a 16 osztály számára szükséges tantermeket, szaktantermeket.

Az udvaron három parkolóhelyet alakítanak ki, az iskola mellett további ötvenet. Az épület fűtési energiájának előállítását levegő-víz hőszivattyú rendszer biztosítja majd.

A beruházás összköltsége mintegy nettó 2 milliárd 450 millió forint.

Debrecen fejlődő városrészén, Józsán már működik egyházmegyei tagintézmény, a Szent György-templom mellett megépült és 2021 szeptemberében átadott Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium száz gyermeket befogadó tagóvodája.

A debreceni Szent József köznevelési intézmény tavaly még egy óvodával bővült: 2022. augusztus 26-án adták át a Megtestesülés templom udvarán felépült, több mint száz gyermek elhelyezését biztosító Megtestesülés Tagóvodát.