Megáldották a Forrás Lelki Segítő Központ új székházát Debrecenben

A rendezvényen köszöntőt mondott Nyikos-Fegyveres Andrea intézményvezető; Orosz Ibolya Aurélia önkormányzati képviselő, a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központjának vezetője. Ünnepi műsorral készültek a debreceni Szent József Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai, illetve a Megtestesülés Tagóvoda óvodásai. Az eseményen részt vett Bódor Edit, a Debreceni Karitatív Testület elnöke, a Püspöki Hivatal vezetősége, valamint az Egyházmegye fenntartásában álló oktatási és szociális intézmények vezetői.

Az intézményt Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök és Kálmán József, a központ lelki vezetője áldotta meg.

Beszédében Palánki Ferenc hangsúlyozta: az új székház nem pusztán egy épület, hanem igazi otthon, ahol a rászorulók, a betegek és a függőségekkel küzdők megtapasztalhatják, hogy Isten melléjük áll. „A szeretet nem vélemény, hanem Jézus parancsa. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” – emelte ki a püspök, hozzátéve, hogy ez a szeretet áldozattal jár, mégis az egyetlen út, amely az életre vezet.

A reménység szentévére utalva a püspök az emmauszi tanítványok történetét idézte, akik Jézus kíséretében találtak újra hitre és reményre. „Ez a látogatás visszaadja a reményt” – fogalmazott, kiemelve, hogy az Egyház feladata ma is az, hogy az elveszettek mellé szegődjön, és segítse őket visszatalálni az élet értelméhez.

A Forrás Lelki Segítő Központ életében vezetőváltás is történik: a jövőben Nemesné Bacsadi Katalin veszi át az intézmény irányítását, míg Nyikos-Fegyveres Andrea Hajdúszoboszlón induló, 99 férőhelyes szociális otthon vezetésére kapott megbízást.

„További jó munkát, gyümölcsöző szolgálatot kívánok, és azt, hogy azt a szeretetet, amit Jézustól tanultatok, tudjátok képviselni a rászorulók és a reményvesztettek felé” – zárta gondolatait Palánki Ferenc püspök.

A főpásztor köszöntője ITT meghallgatható.

Az új székház ünnepélyes megáldása mérföldkő az intézmény történetében: a Forrás immár korszerű körülmények között folytathatja küldetését, hogy a segítségre szorulóknak menedéket, közösséget és új reményt nyújtson. A pszichiátriai és szenvedélybetegek számára az intézmény által biztosított ellátásokról ITT olvashatnak részletesen.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

