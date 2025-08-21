Megáldották a Gondoskodó Szeretet szociális és adományboltot Vámospércsen

„Ha szabad így fogalmazni: itt a szeretetet adjuk és vesszük – fogalmazott Kocsis Fülöp az épület megáldásakor. – Azért kérjük rá az Isten áldását is, hogy mindaz, ami itt gazdát cserél, az másoknak örömet okozzon, és így a szeretet hordozójává váljon.”

„A Hajdúdorogi Főegyházmegye és karitászcsoportunk is igyekszik gondoskodni azokról, akik rászorulnak a segítségre. Történelmi pillanat ez a mai” – hangsúlyozta Jaczkó Dániel, a főegyházmegyei Karitász igazgatója.

A görögkatolikus egyház ezzel egy saját tulajdonban lévő raktárkomplexumot adhat át, és fordítja az itt keletkező bevételt – a modern charity boltok mintájára – a rászorulók támogatására.

„Isten útjai kifürkészhetetlenek. Korábban ez az épületegyüttes cipőgyárként működött. Sokáig nem is tudtuk, mi lesz a sorsa – mondta el az átadón Kosztin Mihály polgármester. – A görögkatolikus egyház jóvoltából most sikerült új értelmet adni ennek az épületnek. Számunkra hatalmas dolog, hogy minket, vámospércsieket választották, hogy egy ilyen logisztikai központot hozzanak létre.”

A szentelésre nemcsak a helyi lakosok, de Nyírmártonfalváról, Nyírábrányból is érkeztek érdeklődők. A debrecen-tócóskerti önkéntesek is jelen voltak, akik korábban is sokat segítettek a Svédországból érkező áruk válogatásában.

*

2024 februárjában a svédországi Höganäs International Aid nonprofit egyesület egy szállítmányát nem engedték át a román határon. Az egyesület vezetője, Kovács Péter azon a vasárnap délutánon vette fel a kapcsolatot Jaczkó Dániellel, s végül a Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitásztól kapott segítséget a rakomány elhelyezésére. Nem sokkal később pedig jelezte, hogy rendszeres adományozó kíván lenni.

Ennek köszönhetően nyílt meg március elején az első, a városban egyedülálló szociális- és adománybolt Debrecenben.

Az adományok fogadására és tárolására Vámospércsen vásárolt raktárt a Hajdúdorogi Főegyházmegye, itt nyitotta meg ajtaját a vásárlók előtt az új üzlet.

Az adományboltban megvásárolt árukból befolyt összeget a bolt fenntartására és a Karitász jótékonysági tevékenységére, rászorulók megsegítésére fordítják – említette korábban Balogh Viktor, a főegyházmegyei karitász civil operatív vezetője, aki egyben a vámospércsi telephely vezetője.

Az üzletben többek között női, férfi- és gyermekruházatot; kiegészítőket, textíliákat, lábbeliket, bőrárut, bútorokat, lakberendezési tárgyakat, háztartási felszerelést, világítástechnikai cikkeket, könyveket, játékokat kínálnak.

Cím: Vámospércs, Nagy utca 34.

nyitvatartás: kedden és csütörtökön 9-től 18 óráig, szombaton 9–13 között

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye/BSZI



Magyar Kurír