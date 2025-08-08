A gondoskodás különleges módja – Adománybolt nyílt Vámospércsen

Az üzlet kapujában már a nyitás előtt is sokan várakoztak. Az első vásárlókat Jaczkó Dániel atya, a Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitász igazgatója köszöntötte.

A Teremtés könyvéből Ábrahám próbatételét olvasta fel. Az Úr gondoskodik – ezekkel a szavakkal zárult a Mórija hegyén zajlott történet.

Dániel atya kiemelte: az adománybolt küldetése rávilágítani, hogyan gondoskodik rólunk Isten, és mi hogyan gondoskodunk egymásról. Legfőképp ennek a gondoskodásnak köszönhető, hogy egyáltalán létrejött a kapcsolat a boltot üzemeltető főegyházmegyei karitász és az adományozók között.

2024 februárjában a svédországi Höganäs International Aid nonprofit egyesület egy szállítmányát nem engedték át a román határon. Az egyesület vezetője, Kovács Péter azon a vasárnap délutánon vette fel a kapcsolatot Jaczkó Dániellel, s végül a főegyházmegyei karitásztól kapott segítséget a rakomány elhelyezésére; nem sokkal később pedig jelezte, hogy egyházunk rendszeres adományozója kíván lenni.

Ennek köszönhetően nyílt meg március elején az első, a városban egyedülálló szociális és adománybolt Debrecenben.

Az adományok fogadására és tárolására Vámospércsen vásárolt raktárt a Hajdúdorogi Főegyházmegye. Itt nyitotta meg ajtaját a vásárlók előtt az új üzlet.

Az adományboltban megvásárolt árukból befolyt összeget a bolt fenntartására és a Karitász jótékonysági tevékenységére, rászorulók megsegítésére fordítják – tájékoztatta az első vásárlókat Balogh Viktor, a főegyházmegyei karitász civil operatív vezetője, a vámospércsi telephely vezetője.

A kisebb méretű árukat, ruhaneműket, lábbeliket, kisebb dísztárgyakat jelenleg 2200 forintos kilós áron lehet megvenni. Egyedi árazást egyelőre csak a nagyobb tárgyak, például babakocsik, bútorok, elektronikai eszközök esetében használnak.

A megnyitó zárásaként a jelenlévők együtt imádkozták el a Miatyánkot.

Az első órában közel ötven vásárló érkezett az üzletbe. Egymás után kerültek le a polcokról a ruhaneműk, díszpárnák, táskák. De lemezjátszó és monitor is új gazdára talált.

A Gondoskodó Szeretet szociális és adománybolt udvarára belépve sportoláshoz, szabadidős tevékenységekhez használható eszközök, továbbá babakocsik és autósülések sorakoznak.

Az üzletben több helyiséget különítettek el. Az elsőben főleg divatáru, férfi, női és gyermekruházat, cipők, kiegészítők, tárolóeszközök és lakástextíliák kaptak helyet.

A második teremben konyhai eszközök, kisebb elektronikai berendezések, világítástechnikai eszközök, könyvek sorakoznak.

A Höganäs International Aid jóvoltából különböző bútorok is érkeztek Vámospércsre. Ezeket a debreceni üzletben nem tudták elhelyezni, így sokan kifejezetten ezekre voltak kíváncsiak az első napon. A raktárban ülőalkalmatosságokat, szekrényeket, íróasztalokat is találtak a vásárlók.

Az adománybolt (Vámospércs, Nagy utca 34.) minden kedden és csütörtökön 9 és 18, szombatonként pedig 9 és 13 óra között várja a vásárlókat.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye/Tóthné Espán Margaréta

Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír