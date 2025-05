Megáldották a Nyíregyházi Egyházmegye két új bölcsődéjét

Mindkét eseményen részt vett Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára és Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal főispánja.

Nyíregyháza-Oroson az átadó ünnepségen jelen volt Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke, valamint Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. Rakamazon Vinnai Győző országgyűlési képviselő, valamint Bodnár László, Rakamaz polgármestere is részt vett az eseményen.

A két bölcsőde megáldásának szertartását Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök vezette, vele együtt imádkozott Szabó Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke, valamint az új bölcsődék lelkivezetői: Monostory Marcell orosi és Revák István rakamazi parókus.

Az ünnepségen jelen voltak a tervezők, kivitelezők, a társintézmények vezetői, görögkatolikus lelkipásztorok és a helyi történelmi egyházak képviselői, valamint a Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalának és Szociális Irodájának munkatársai.

Mindkét helyszínen ünnepi műsort adott a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola kamarakórusa Szabadosné Majoros Gabriella vezetésével. Ezenkívül a bölcsődei telephelyek vezetői – Szécsiné Kristóf Júlia és Janikné Békési Szilvia – is készültek a munkatársak és gyermekek segítségével egy-egy meglepetésműsorral.

„Ez az alkalom nemcsak egy épület átadását jelenti, hanem egy közösségi szándék ünnepét is, hogy a legkisebbek, a legdrágábbak, a gyermekeink szeretetben, biztonságban, hitben nevelkedhessenek. Ez a hely egyszerre Isten jelenlétének tere, az első tanítások otthona, és leginkább: bölcső. Bölcsője a szeretetnek, a nevelésnek, a közös jövőnek” – fogalmazott bevezetőjében Tamás László papnövendék, püspöki titkár.

Nyíregyháza-Oroson köszöntőt mondott Kovács Ferenc polgármester, Román István főispán, Rakamazon pedig Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Bodnár László polgármester és a főispán. A megszólaló közéleti személyiségek arra hívták fel a figyelmet, hogy a több csoportban, 48-48 férőhellyel működő bölcsődékben számos munkahely is létesült. Román István főispán annak a jelentőségét húzta alá, hogy 2024 januárja óta 806 bölcsődei férőhely létesült a vármegyében, melyből mintegy 336-ot egyházi fenntartású intézményekben biztosítanak.

Mindkét helyszínen ünnepi beszédet tartott Fülöp Attila államtitkár, aki rámutatott: szükség és igény van a bölcsődékre, melyek hozzásegítik a fiatal szülőket a helyben maradáshoz és az igények szerinti mihamarabbi munkavállaláshoz úgy, hogy közben biztonságos közegben tudhatják gyermekeiket. Ma országosan 1234 településen érhető el a bölcsődei szolgálatatás.

Az Istent nem láthatja senki sem, de jelenléte érzékelhetővé válhat a teremtett világban, s több mozzanatban is: ezeknek a bölcsődéknek a megvalósulásában, a gondoskodó szeretetben, vagy épp a város működésében. Jelen van a nehézségekben is, mert a megpróbáltatásainkon keresztül tanúságot tehetünk róla – fogalmazott Szocska Ábel püspök Nyíregyháza-Oroson. Rakamazon pedig egy vers segítségével emlékeztetett mindenkit: ahogyan a kicsiny gyermekeknek szükségük van a segítő kézre, mi felnőttek is rászorulunk egy még hatalmasabb támaszra, melybe belekapaszkodhatunk.

A láthatatlan, de jelenvaló Istennek ajánlva az új intézményeket a gyermekekre, szüleikre és ott dolgozó szakemberekre kért áldást imádságában.

Az új intézmények kialakítása kormánytámogatásból valósult meg. A modern épületek otthonos környezetet és korszerű nevelési feltételeket biztosítanak, miközben lelkiségükben tükrözik a görögkatolikus hagyományok tiszteletét.

A Nyíregyházi Egyházmegye ezzel újabb lépést tett a hitéleti és szociális küldetésének gyakorlati megvalósítása felé – támogatva a családokat, erősítve a helyi közösségeket és biztosítva a legkisebbek gondoskodó jövőjét.

