Megérkezett a betlehemi békeláng Nyíregyházára

A Betlehemből induló békeláng december 6-án, a zetelaki cserkészcsapat jóvoltából érkezett Magyarországra, majd a budapesti Magyar Szentek Templomában megrendezett ünnepélyes fogadást követően vette kezdetét a hazai terjesztés.

A 285. Szent László cserkészcsapat (a Szent Imre Katolikus Gimnáziumból, Sarkadiné Papp Lívia cserkészparancsnok vezetésével) december 7-én, az esti órákban érkezett meg a lánggal a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházba, amely ezzel az első helyszín lett a városban, ahol a béke üzenetét hordozó láng meggyulladt. A láng másnap reggel roráté keretében jut el a Szent Imre iskolába is.

A lángot fogadó Szabó Tamás parókus gondolataiban az égő csipkebokor történetét idézte fel, ahol az Isten tűzben jelenik meg. A tűz szent szimbólumként fényt és meleget áraszt, megmutatva, hogy ott van Isten. A láng a bizalom, a szeretet, a jóság és az élet hívogató jelképe.

A csipkebokorban Isten világosan megmutatta nekünk, hogy

van az az egyszerű láng, mely képes újra és újra megmutatni: ne félj! Arra hívja az embereket, hogy álljanak az örök Tűz, Jézus Krisztus mellé, és vigyék a lángot az emberek közé

– emelte ki Szabó Tamás atya.

A parókus arra is felhívta a figyelmet, hogy az isteni szeretet lángját csakis személyes módon lehet továbbadni:

„Nagyban nem lehet átadni a lángot, mert felperzsel. Csak tekintetről tekintetre, ölelésről ölelésre lehet továbbadni a szeretet lángját: embertől emberig.”

A békeláng ezzel a lelki üzenettel kezdte meg nyíregyházi útját, hívva a híveket a hit és a szeretet személyes továbbadására. A lángról új gyertyákat gyújthatnak a hívek karácsonyig, hogy otthonukban is őrizzék azt, emlékezve a fényt és békét hozó Krisztusra, akit az ünnepben fogadunk.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír