Megfordul egy élet – Széles összefogással segített a Győri Egyházmegyei Karitász Pázmándfaluban

Törekvését a Győri Egyházmegyei Karitász idén a Szép Otthonok program keretében, széles összefogással támogatja. Paksa Balázs riportja.

Kora tavasz; a Sokorói-dombság lankáin keressük úti célunkat. Többször majdnem eltévedünk, de végül megtaláljuk az utcát, és benne a házat. Halk szavú, tiszta tekintetű férfi fogad minket, s már invitál is befelé. A kert szerény, de rendezett, ám a ház leromlott állapotú. A nappali-konyhában, gyenge lámpafénynél beszélgetni kezdünk. Szomorúan sorolja az életében felgyülemlett nehézségeket: élettársa két és fél éve elköltözött, ezért szinte teljes egészében rá maradt közös gyermekeik nevelése.

– Kőműves a szakmám, de már régóta nem vállalok munkát az építőiparban. Gondot okoz a korai kezdés, a lányokat kell óvodába, iskolába vinnem, meg értük mennem, hétórásnál több munkám nem lehet. Ráadásul kőművesként mindig naponta voltam bejelentve, nagyon sok visszaéléssel találkoztam, többször átvertek.

Kálmán ezért egy győri temetkezési vállalkozónál dolgozik sírásóként, emellett kisebb munkákat már elvégzett a házon. Az épületet szerencsére már új tető fedi, de a fürdőszoba, a konyha és a lányok szobája nagyon rossz állapotban van. A férfi készséges: mutatja a helyiségeket, közben készül az írásos felmérés, munkatársunk pedig bejelöli az alaprajzon az elvégzendő feladatokat.

A részletes helyszíni környezettanulmány után, már a győri központban összedugjuk a fejünket: Kálmánt szeretnénk bevonni az idei Szép Otthonok programba, de a rendelkezésre álló keret sajnos nem lesz elég. Az épület elektromos hálózata amúgy is elégtelen: ennek cseréjével kellene kezdeni. Riasztjuk egyik önkéntesünket, aki kisebb villanyszerelési munkákkal már korábban is támogatott minket. Megkeresésünkre segít a Kisalföld Jóakarat Hídja Alapítványa is; az együttműködés révén megkapott támogatási összegből Kálmán beszerzi az elektromos szereléshez szükséges eszközöket. A támogatási terv lassan összeáll: a villanyvezetékek cseréjét a három szóban forgó helyiség felújítása, festése, illetve burkolása követi, majd a Katolikus Karitász LAK6 programjának segítségével laminált padló lerakásával és ajtócserével segítenénk a férfit.

A 47 éves Kálmán megélt már életében néhány dolgot, támogatásunkat mégis meghatottan fogadja. A Szép Otthonok program első lépcsőjét jelentő kertrendezést gyorsan elvégzi, s mivel van egy kis veteményese, adományozunk számára palántát. A villamosmunkákat szakképzett önkéntesünkkel és egyik kollégánkkal együtt szolgálatkészen végzi: tekintetén látszik, szívesen tesz sorsának jobbra fordulásáért.

Előzetes megbeszélésünk alapján alkalmanként beugrik munkaideje végeztével győri központunkba egy kisbicikliért vagy néhány nyári ruháért. Ma is várjuk, hiszen érkezik a támogatási program következő lépcsőjének eszközeiért: tisztítószerekért és vakolatért. Még a támogatási projekt közepén járunk, de már látjuk, Kálmán végig fogja vinni mindazt, amit elkezdett. Mire ezek a sorok megjelennek, három támogatási elemből álló segítő projektünk már elérte valódi célját: Krisztus szeretetét közvetítve megfordított egy újabb életet.

Szerző: Paksa Balázs(2023. július)

Forrás: Győri Egyházmegyei Karitász

Fotó: Gyurina Zsolt (Kisalföld)/Győri Egyházmegyei Karitász

