Megint életre támadna? – Nagyheti gyónási lehetőség a pesti ferenceseknél

„A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott.” (2Kor 5,17–19) Ezzel a Szent Pál-i lelkülettel várják a belvárosi ferences templom (Budapest V. kerület, Ferenciek tere) papjai a gyónókat a nagyhét folyamán.

A gyóntatás részletes rendje megtalálható a templom weboldalán.

A bővített idősávok és a gyóntatók száma a távolról és közelről érkezőknek egyaránt lehetőséget biztosít húsvéti szentgyónásuk elvégzésére. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kell időt szánni a várakozásra.

A ferences testvérek arra bátorítanak mindenkit, hogy éljünk a gyónás lehetőségével, akár hosszabb kihagyás után is. Hiszen

a gyónás nemcsak a bűnök felsorolása, hanem valóságos találkozás az irgalmas Istennel, aki mindig kész megbocsátani és újrakezdeni.​

Magyar Kurír