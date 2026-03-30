Megint életre támadna? – Nagyheti gyónási lehetőség a pesti ferenceseknél

Megszentelt élet – 2026. március 30., hétfő | 19:25
2

A Ferenciek tere nemcsak Budapest egyik közlekedési csomópontja, hanem a kiengesztelődés, a lelki megújulás fontos helyszíne is. A belvárosi ferences templom (Alcantarai Szent Péter-templom) a nagyhéten különösen is kitárja kapuit: a hívek szinte egész nap lehetőséget kapnak a szentgyónásra, hogy így készülhessenek húsvét ünnepére.

„A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott.” (2Kor 5,17–19) Ezzel a Szent Pál-i lelkülettel várják a belvárosi ferences templom (Budapest V. kerület, Ferenciek tere) papjai a gyónókat a nagyhét folyamán.

A gyóntatás részletes rendje megtalálható a templom weboldalán.

A bővített idősávok és a gyóntatók száma a távolról és közelről érkezőknek egyaránt lehetőséget biztosít húsvéti szentgyónásuk elvégzésére. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kell időt szánni a várakozásra.

A ferences testvérek arra bátorítanak mindenkit, hogy éljünk a gyónás lehetőségével, akár hosszabb kihagyás után is. Hiszen 

a gyónás nemcsak a bűnök felsorolása, hanem valóságos találkozás az irgalmas Istennel, aki mindig kész megbocsátani és újrakezdeni.​

Forrás és illusztráció: Pesti Ferencesek

Fotó (archív): Merényi Zita

Magyar Kurír

