Megjelent az Isten szava minden napra 2026 című kötet

Az alábbiakban – kedvcsinálóként – a szerző kötethez írt előszavából idézünk.

Ferenc pápa és XIV. Leó pápa olyanok, mint a „két férfi ragyogó ruhában” – ahogyan Lukács evangéliuma írja a húsvét elbeszélésében (Lk 24,4), amely 2025-ben is újra felhangzott –, akik a békét hirdetik, és arra bátorítják a keresztényeket, hogy a háborúk és a kirekesztés áldozatai láttán „ne a halottak között keressék az élőt”, hanem induljanak el sietve, hogy továbbadják a Feltámadott győzelmét. Lukácsnak ez az evangéliumi képe egy másik evangéliumi történetre is utal: az irgalmas szamaritánuséra. Mindkettő jól összefoglalja a mai kereszténység lényegét: olyannak lenni, mint a szamaritánus, aki gondoskodik a rablók által megtámadott és magára hagyott emberről, aki a mai ember állapotát tükrözi.

Ennek az útnak az első lépése, hogy Isten felé fordítsuk tekintetünket, és kérjük irgalmát a világunkért. Nehéz idők ezek mindannyiunk számára, különösen azoknak, akiket az élet peremére szorítottak. Első feladatunk, hogy kitartóbban imádkozzunk:

kérjük az Urat, hogy adjon az embereknek békét, amit önmaguknak nem tudnak megadni. Imánk szálljon az égig, hogy véget érjenek a háborúk, hogy mindenki számára adott legyen a szabadság és a mindennapi kenyér, ami méltó életet biztosít. És végre elérkezzen az oly nagyon vágyott béke.

Az Isten szava minden napra 2026 segítségünkre siet, hogy nap mint nap hallgassuk Isten szavát, és soha ne fáradjunk bele, hogy az élet szerzőjéhez forduljunk imádságunkkal.

Vincenzo Paglia Isten szava minden napra 2026 című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Magyar Kurír