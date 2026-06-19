Megjelent e-könyvként az Apóriák: természettudomány és teológia párbeszédben kötet

Mostantól elektronikus formában is elérhető az Apóriák: természettudomány és teológia párbeszédben című tanulmánykötet, amely Bagyinszki Ágoston OFM és Mészáros Lukács szerkesztésében, a Sapientia főiskola, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a L’Harmattan kiadó együttműködésében jelent meg. Az e-könyvben való kiadás nem pusztán új hozzáférési forma egy sikeres tankönyvhöz, hanem annak a szellemi műhelymunkának is látható jele, amely a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolát jellemzi.

A kötet azt mutatja meg, hogy

a keresztény hagyomány és a modern természettudomány között nem szükségszerű a meddő konfliktus, hanem olyan termékeny dialógus is létrejöhet, amely mindkét oldalt pontosabb önértelmezésre készteti.

Az Apóriák azokat a kérdéseket veszi komolyan, amelyek a mai tájékozott olvasót is foglalkoztatják: miként gondolható el a teremtés egy evolutív világegyetem horizontján; hogyan beszélhetünk az ember különleges méltóságáról a biológiai eredet és az idegtudományok új felismeréseinek kontextusában; s vajon a tudományos világkép és a teológiai reflexió között valóban feloldhatatlan ellentétek húzódnak-e. A szerzők válasza nem leegyszerűsítő békítés és nem védekező apologetika felé mozdul: a kötet azt szemlélteti, hogy a valódi szellemi igényesség ott kezdődik, ahol a nehéz kérdéseket nem kikerüljük, hanem gondolkodásra serkentő „apóriákként” (szó szerint: úttalanság; nehezen megoldható probléma – a szerk.) vállaljuk.

A szöveg felépítése ezt a nyitott, ugyanakkor fegyelmezett gondolkodást tükrözi. A teremtés fogalmát és a „Két könyv” metaforáját tárgyaló nyitófejezet után az evolúciós elv és a létezők hierarchiájának viszonya kerül előtérbe, majd kozmogenezisről, antropogenezisről és a kortárs elmefilozófia kérdéseiről olvashatunk. A kötet külön erénye, hogy a természettudományos és teológiai kérdésfeltevések itt nem kioltják, hanem pontosítják egymást. Ezzel a könyv egyszerre kínál korszerű tájékozódást és intellektuális önfegyelmet: olyan olvasási tapasztalatot, amely a felsőoktatás, a kutatás és a kulturális közbeszéd számára egyaránt releváns.

Az Apóriák tudományos súlyát növeli, hogy egy több szerzőt mozgósító, másfél évtizedes kutatói és oktatói tapasztalatra épülő közös munka eredménye. A kötet ökumenikusan nyitott, mégis karakteresen katolikus és valóban interdiszciplináris vállalkozás; ritka értéke, hogy itt

természettudományos előtanulmányokkal rendelkező teológus és teológiai tájékozottsággal rendelkező biológus folytat egymással érdemi dialógust.

Ez a kettős kompetencia ad a kötetnek hitelességet és arányérzéket: nem divatos jelszavakkal, hanem szakszerű együttgondolkodással elemzi a két kulturális domén (domain) kapcsolódásait.

Éppen ezért az elektronikus kiadás megjelenése intézményi értelemben is jelentős. A Sapientia saját önmeghatározása szerint a „hit és értelem” összhangjára épülő, életre való teológiát kíván művelni; az Apóriák pedig ennek kézzelfogható példája. A kötet azt üzeni, hogy a hit kérdéseiről ma is lehet szakszerűen, nyitottan és kulturálisan releváns módon beszélni; mégpedig úgy, hogy közben a modern természettudomány nem ellenfélként, hanem komolyan veendő beszélgetőtársként jelenik meg. Ezért ajánlható jó szívvel mindazoknak, akik a keresztény gondolkodás jelenkori útját nem a bezárkózásban, hanem a hiteles dialógusban keresik.

Az e-könyv ITT megvásárolható.

Nyomtatott kiadás és további információ: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára, 1052 Budapest, Piarista köz 1. (Apóriák: Előszó (39.06 KB); Apóriák: Bevezetés (256.53 KB); Apóriák: Tartalom (36.22 KB)

Forrás és fotó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír